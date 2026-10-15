Manchester City / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Le PSG a livré un beau spectacle sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions (4-2). Certains joueurs parisiens ont notamment brillé lors d’un premier acte sensationnel.

Le PSG et Manchester City ont livré un vrai spectacle en Ligue des champions ce mercredi soir. Dans le choc de cette deuxième journée de la phase de ligue, les deux équipes voulaient surfer sur leur bonne dynamique. Et à ce jeu-là, le club de la capitale a livré une partition incroyable en première période, avant de souffrir au retour des vestiaires. Les hommes de Luis Enrique l’ont emporté 4-2 et conservent la tête du classement général.

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Doué étincelant, l’intelligence de Ruiz, Safonov solide

Durant ce premier acte de grande classe, un joueur a marqué les esprits : Désiré Doué. Le Golden Boy 2025 reçoit la note de 8/10 dans Le Parisien. « Le numéro 14 a encore prouvé qu’il était un joueur de grand match grâce à sa formidable finesse technique. Il inscrit un but à la Mbappé, au premier poteau (13e), qui montre la voie à son équipe. Surtout, on l’a vu jouer juste et pour le collectif en déposant une offrande sur la tête de Dembélé (15e) et rééditer pour Hakimi (31e). » Le quotidien francilien souligne également la belle performance de Vitinha, élu homme du match et qui obtient la note de 7,5/10 : « Quelle activité de la part de la sentinelle parisienne… Le Portugais a affiché un volume de courses impressionnant. Très entreprenant, il tente deux fois sa chance (17e, 29e) avant d’être récompensé par un but délicieux (32e). Lorsqu’il joue de cette façon, cela se répercute forcément sur la qualité du jeu. »

En revanche, en seconde période, Matvey Safonov a maintenu son équipe face aux vagues des Citizens. Le portier russe reçoit la note de 7/10 dans L’Équipe : « Le Russe a découvert ce qu’était être gardien face à une équipe de Premier League. Il a été bougé sur chaque coup de pied arrêté. Il se couche bien sur une frappe de Doku (45e+ 2) et se montre décisif devant Ndiaye (52e). Il ne peut pas réaliser l’exploit sur les buts de Haaland (53e, 75e). Sauvé par son poteau (71e) et sa barre (74e), il réalise un arrêt exceptionnel devant le Norvégien (83e). » Le quotidien sportif salue également la performance de Fabian Ruiz, à qui il attribue la note de 7/10 : « Sa première mi-temps est un chef-d’oeuvre d’intelligence, symbolisé par sa passe décisive (13e). Il a tout bien fait, même dans ses duels défensifs. Après la pause, il aura été le moins mauvais des milieux de terrain, en arrivant à calmer le tempo adverse. » En revanche, L’Équipe donne la note de 4/10 à Willian Pacho : « Il y a de tout dans son match. Des approximations techniques pour commencer, un bon retour sur Haaland (19e), un centre coupé de Semenyo (39e) et quelques ballons chauds sortis. Mais il sombre en seconde période. Pris par Haaland sur son premier but (53e), il subit les vagues mancuniennes, tente d’écoper face à la virtuosité de Ndiaye. Mais ne répond plus. Ou quasiment plus. »

Les notes du PSG (L’Équipe) : Safonov 7 – Hakimi 6, Marquinhos 5, Pacho 4, Nuno Mendes 6 – Zaïre-Emery 6, Vitinha 5, F. Ruiz 7 – Akliouche 6, Dembélé 6, Doué 7 / Luis Enrique 7

(L’Équipe) : Safonov 7 – Hakimi 6, Marquinhos 5, Pacho 4, Nuno Mendes 6 – Zaïre-Emery 6, Vitinha 5, F. Ruiz 7 – Akliouche 6, Dembélé 6, Doué 7 / Luis Enrique 7 Les notes des PSG (Le Parisien) : Safonov 7 – Hakimi 7, Marquinhos 5, Pacho 6.5, Nuno Mendes 6 – Zaïre-Emery 7, Vitinha 7.5, F. Ruiz 7 – Akliouche 7, Dembélé 7, Doué 8