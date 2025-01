Tout comme le PSG ce samedi, Manchester City s’est largement imposé en Premier League face à Ipswich (0-6) et se déplacera en confiance à Paris.

Après une période très compliquée au coeur de l’automne, Manchester City a réussi à se refaire une santé en cette année 2025. Malgré un match nul concédé face à Brentford (2-2) en milieu de semaine, les joueurs de Pep Guardiola n’ont laissé aucune chance à Ipswich ce dimanche, dans le cadre de la 22e journée de Premier League. Et les Citizens se sont amusés sur la pelouse du 18e du championnat, en grande difficulté à domicile (1 seule victoire depuis le début de saison).

Ruben Dias de retour à la compétition

Afin de se relancer, le technicien espagnol a aligné une équipe très compétitive sur le terrain avec les cadres Kevin De Bruyne, Phil Foden et Erling Haaland titulaires tandis que Ruben Dias effectuait son retour à la compétition après un mois de blessure (90 minutes jouées). Et les champions d’Angleterre n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires du soir en menant déjà 3-0 à la pause grâce à un doublé de Phil Foden (27e, 42e) et une réalisation de Mateo Kovačić sur une passe de l’international anglais. L’ailier de 24 ans retrouve des couleurs depuis quelques semaines après un début de saison compliquée.

En seconde période, Manchester City a poursuivi sa nette domination avec des nouvelles réalisations de Jérémy Doku (49e), Erling Haaland (57e) et James McAtee (68e). Un large score qui a permis à Pep Guardiola de gérer les organismes de ses cadres Erling Haaland, Kevin De Bruyne et Phil Foden après l’heure de jeu. Grâce à ce large succès (0-6), Manchester City gagne quatre places au classement et réintègre le Big Four de Premier League (4e), à sept points du podium, et a engrangé de la confiance avant le déplacement à Paris en Ligue des champions.