Cible prioritaire du PSG pour renforcer son attaque, Bernardo Silva voit cependant Manchester City se montrer trop gourmand dans ce dossier. De quoi mettre possiblement fin à cette piste.

Avec un manque criant de profondeur de banc dans le secteur offensif, le PSG compte bien profiter de ce mercato estival 2023 pour se renforcer qualitativement à ce poste. Ainsi, en plus d’un numéro 9, le board parisien est à la recherche d’un milieu offensif capable d’évoluer sur l’aile droite de l’attaque. Et le profil de Bernardo Silva plaît énormément à Luis Campos. Encore sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2025, le Portugais de 28 ans reste assez flou sur son avenir, lui qui a été l’un des grands acteurs du triplé historique des Skyblues cette saison. Si les discussions avec le joueur et son représentant se déroulent bien, l’obstacle principal se situe surtout avec Manchester City.

Le PSG ne veut plus surpayer les joueurs

En effet, selon les informations de Goal, le champion d’Angleterre « n’a cessé de mettre des bâtons dans les roues des Parisiens. Dernier épisode en date, les Cityzens ont refusé la dernière offre du PSG, jugée trop faible, mettant fin aux discussions. » Souhaitant modifier sa politique de recrutement en ne surpayant plus les joueurs, le club parisien fixe désormais une limite de plafond à ne pas dépasser sur le montant des transferts. Et dans ce dossier, « Paris refuse de dépasser un seuil que City juge cependant trop bas. Bernardo Silva ne viendra donc pas dans la capitale française », rapporte le média. Reste désormais à savoir si l’ancien Monégasque réussira à convaincre son club à se montrer moins exigeant. Cette intransigeance des Cityzens pourrait aussi faire partie d’une stratégie, eux qui ne seraient pas contre de conserver leur international portugais en lui proposant une prolongation de contrat revue à la hausse.