Manchester United et Tottenham intéressés par Pochettino

A la tête du PSG depuis janvier dernier, Mauricio Pochettino reste sur un bilan mitigé qui divise les supporters du club de la capitale. Chef d’orchestre d’une superbe fin de parcours Européen, l’ancien capitaine Parisien voit son équipe dominer le championnat Français. Pourtant, ce PSG donne l’impression de ne pas suffisamment exploiter ses capacités en s’imposant dans la difficulté et rarement avec la manière. Si certains questionnent l’évolution dans le jeu des Rouge & Bleu, d’autres espèrent attirer le coach Argentin au sein de leur écurie. C’est le cas en outre-Manche où Tottenham et Manchester United pourraient au terme de leur confrontation (samedi, 16H) procéder à l’éviction de leur entraîneur respectif.

Ridiculisé par Liverpool à Old Trafford (0-5), Ole Gunnar Solskjaer est plus que jamais sur la sellette. Disposant d’un effectif largement renforcé par Sancho, Varane ou encore Ronaldo, le technicien Norvégien donne l’impression de ne pas pouvoir tirer davantage de son équipe. Ainsi, une défaite à Tottenham pourrait être synonyme de changement chez les Red Devils qui souhaiteraient, comme le rapporte Evening Standard, s’attacher les services d’Antonio Conte ou de… Mauricio Pochettino. Egalement dans le viseur des Spurs pour un éventuel retour, le natif de Murphy garde une certaine cote en Angleterre. Cependant, le quotidien Britannique rappelle que le PSG n’est de son côté pas disposé à répondre à l’intérêt suscité pour leur entraineur, sous contrat jusqu’en 2023. L’ancien défenseur Rouge et Bleu semble être soutenu par sa direction qui espère poursuivre son beau début de championnat avec pourquoi pas ce soir, une réaction sur sa pelouse contre le champion de France en titre.