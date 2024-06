Devenu un remplaçant au PSG lors de la seconde partie de saison 2023-2024, Manuel Ugarte se rapproche d’un départ et Manchester United est en pole position pour l’accueillir.

Recruté contre 60M€, somme de sa clause libératoire, l’été dernier en provenance du Sporting CP, Manuel Ugarte (sous contrat jusqu’en 2028) a vécu une première partie de saison au PSG dans la peau d’un titulaire. Mais à partir de 2024, Luis Enrique a décidé de mettre le joueur de 23 ans sur le banc au profit de Fabian Ruiz. Déçu par son temps de jeu et pas dans les plans du technicien parisien, le milieu de terrain devrait bien quitter le club cet été, un an seulement après son arrivée.

Le PSG veut récupérer les 60M€ investis sur Ugarte

En effet, selon les informations du journaliste d’ESPN Uruguay, Diego Muñoz, Manuel Ugarte devrait bien quitter le PSG. Et à ce jour, une arrivée à Manchester United serait proche. L’international uruguayen n’est pas satisfait de sa situation au PSG et Luis Enrique lui aurait indiqué qu’il ne compterait pas sur lui la saison prochaine. Mais pour libérer Manuel Ugarte, les champions de France en titre veulent récupérer leur mise de la saison passée, soit au minimum les 60M€ dépensés à l’été 2023. Et les Red Devils seraient prêts à investir cette somme sur l’ancien joueur du Sporting CP.

L’Atlético de Madrid a également montré son intérêt pour le numéro 4 des Rouge & Bleu. Le coach, Diego Simeone, est séduit par le profil du joueur mais les Colchoneros proposeraient seulement un prêt, ce que ne souhaite pas le PSG, qui privilégie une grosse vente. En Allemagne, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont également intéressés par le joueur de 23 ans, mais également en prêt. Les trois clubs n’ont pas les moyens pour répondre aux exigences du PSG, au contraire de Manchester United.