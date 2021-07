Manchester United progresse dans le dossier Camavinga

À la recherche d’un milieu de terrain, le PSG s’est attaché les services de Georginio Wijnaldum. Mais le club de la capitale pourrait encore se renforcer à ce poste, les noms de Paul Pogba et Eduardo Camavinga sont cités dans cette optique. Pour ce dernier, Manchester United est aussi sur les rangs. Et selon les informations du Daily Mail, le club mancunien progresse dans ce dossier. Ces derniers jours, les Red Devils se sont entretenues avec les dirigeants de Rennes, mais également avec les représentants de l’international français. Les échanges seraient positifs assure la publication britannique. Le club breton ne s’opposera pas à un départ et pourrait demander 30 millions d’euros pour le lâcher.