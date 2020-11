Trois jours avant la réception du PSG lors de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Manchester United se déplaçait sur la pelouse de Southampton cet après-midi lors de la 10e journée de Premier League. Après un départ poussif en championnat (13e, 4 victoires, 1 nul, 3 défaites), Manchester devait s’imposer pour ne pas être encore une fois distancé dans ce championnat anglais. Contre le cinquième de Premier League, Manchester commence bien la partie, se procurant les premières occasions sans pour autant se montrer dangereux. United qui aurait pu obtenir un penalty dès la huitième minute mais – après utilisation de la VAR – l’arbitre de la rencontre a décidé de ne rien siffler après un contact entre Rashford et un joueur des Saints. Malgré sa domination, c’est Southampton qui va ouvrir le score. Sur un corner, Jan Bednarek va s’élever plus haut que Rashford et Telles pour propulser le ballon au fond des filets. Manchester est donc mené un peu contre le court du jeu (1-0, 23e). Quatre minutes plus tard les Saints sont proches de creuser l’écart mais Walker-Peters voit sa frappe, légèrement déviée par Telles, s’écraser sur le poteau. Le match est vivant et s’emballe. Manchester est proche d’égaliser mais McCarthy va réussir deux parades monumentales face à Greenwood et Fernandes en l’espace de quelques secondes (30e). Une double parade qui va être récompensé par un deuxième but pour Southampton. Passeur décisif sur le premier but, Ward-Prowse va s’offrir un beau but (2-0, 33e). Sur cette action David De Gea va percuter son poteau mais sans gravité. Manchester rentre aux vestiaires avec ce déficit de deux buts.

Au retour des vestiaires, Ole Gunnar Solskjær va réaliser deux changements. Greenwood est remplacé par Edinson Cavani alors que De Gea, peut-être pas totalement remis de son choc avec son poteau, est remplacé par Henderson. En début de deuxième période, les deux équipes poursuivent leur belle fin de première mi-temps, se procurant quelques occasions mais sans danger. C’est finalement Manchester United et son joueur du moment – Bruno Fernandes – qui va réussir à marquer et relancer le match. Sur un centre de Cavani, le Portugais contrôle et trompe le gardien adversaire (2-1, 60e). Un but qui va rebooster Manchester. Après avoir été passeur décisif, Cavani va se muer en buteur à la 74e minute. El Matador est à la réception d’une frappe raté de Fernandes. Il propulse le ballon de la tête dans le but adversaire pour permettre à Manchester United de recoller au score (2-2). Edinson Cavani marque ici son deuxième but sous le maillot mancunien. Après cette égalisation, Manchester tente le tout pour le tout, pousse et va réussir à s’offrir la victoire grâce à un doublé d’Edinson Cavani. L’attaquant uruguayen est à la réception d’un centre de Rashford pour marquer de la tête (2-3, 93e). Avec ce succès de succès, Manchester remonte provisoirement à la 7e place. La réaction d’orgueil des Mancuniens doit leur servir pour la réception du PSG mercredi soir (21 heures, RMC Sport 1 / Téléfoot). Remplacé à la mi-temps, David De Gea souffre du genou. Plus d’informations dans les prochaines heures mais il est incertain pour la réception du PSG.