Arrivé au PSG l’été dernier contre 60 millions d’euros, Manuel Ugarte n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable, malgré un début d’aventure tonitruant. Pas forcément le profil de joueur adéquat au style de jeu de Luis Enrique, l’international uruguayen n’entre pas dans les plans du coach espagnol pour cette saison 2024-2025. Le joueur, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, a compris la situation et accepte de partir. Sa destination privilégiée, Manchester United. Les deux clubs discutent, mais n’arrivent pas encore à trouver un terrain d’entente.

Jorge Mendes mène les discussions

Le PSG aimerait récupérer 60 millions d’euros pour son numéro 4, mais le club anglais ne souhaiterait pas débourser autant. La possibilité de le prêter avec obligation d’achat a aussi été évoquée. Et il semble que cela pourrait aboutir là-dessus. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, les Red Devils travaille actuellement sur un prêt avec obligation d’achat pour Manuel Ugarte. Les négociations se poursuivent avec le PSG autour de cette formule et c’est Jorge Mendes, son agent, qui mène les discussions. Le spécialiste du mercato conclut en expliquant que Manuel Ugarte veut rejoindre Manchester United, avec qui il a un accord sur son futur contrat depuis juillet, et pousse beaucoup pour que le PSG accepte la proposition.