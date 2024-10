Ce mardi soir, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSV Eindhoven pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (1-1). Après une victoire dans les dernières secondes contre Girona (1-0) et une défaite contre Arsenal (2-0), le PSG réalise un début de saison européenne poussif. Les Parisiens doivent affronter l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich lors des deux prochaines journées et devront impérativement s’imposer pour encore croire en une présence dans les huit meilleurs de la saison régulière pour se qualifier directement en huitièmes de finale. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique n’a pas caché son inquiétude après ce début de saison en C1 compliqué. Il a également évoqué le manque d’efficacité du PSG…

Le sentiment après le nul

« C’est difficile d’accepter un tel résultat. Le football est un sport parfois injuste. Je pense qu’on a fait vraiment un très bon match. Il me semble que nous avons été meilleurs que le PSV. »

Le manque d’efficacité

« Bien entendu, nous nous sommes procuré beaucoup plus d’occasions que le PSV. Nous méritions de gagner ce match. Nous n’arrivons pas à cadrer le geste décisif. J’essaye d’exiger en tant qu’entraîneur que l’initiative de jeu, en attaque ou en défense soit meilleure que le rival. Nous méritions la victoire. Le football est capricieux. On aurait pu perdre ce match, aussi. C’est comme ça que marche ce sport. »

Comment remédier à ce manque d’efficacité ?

« Le PSG est sans aucun doute l’une des attaques d’Europe qui se créent le plus d’occasions en championnat et en Ligue des champions. C’est ce que je valorise dans mon équipe. À partir de là, la chance doit être de ton côté pour conclure. Mais notre équipe a la caractéristique d’avoir des occasions. On passe par des moments difficiles. On peut s’améliorer, c’est notre objectif, mais je n’ai aucune critique à faire, même si nous n’avons marqué qu’un but. »

La présence d’un pur attaquant peut-elle régler ce problème d’efficacité ?

« En tant qu’entraîneur, je fais ce que je considère de meilleur pour mon équipe. Je suis certain que tous les entraîneurs mettent comme titulaires ceux qu’ils jugent opportuns. J’aurais remis les mêmes joueurs si on rejouait le match. Il y a un halo de pessimisme, mais je suis tranquille. Mon équipe a été bien meilleure que le PSV. »

Lee en faux numéro 9

« C’est comme ça que fonctionne le football. C’est une équipe. On ne peut pas avoir des joueurs qui jouent tous à leur position favorite. Quand on signe au PSG, aucun joueur ne va dire qu’il va jouer à un poste précis. Je le répète, je suis satisfait du rendement de mon équipe. On a essayé d’être à la hauteur de nos supporters, on a essayé de marquer à la dernière minute, mais ça n’a pas été le cas. »

Le PSG sous pression en Ligue des champions ?

« Nous avons le groupe le plus difficile de la compétition. Il faut être prêt pour s’améliorer. C’est difficile. Oui, je suis préoccupé, en effet. »

Le possible penalty sur Asensio

« Je n’ai rien à dire sur tout ce qui concerne l’arbitrage. Je ne me prononce pas. »

Ousmane Dembélé

« Je n’ai pas l’habitude parler d’un joueur de manière individuelle quand il n’y a pas une victoire. J’accepte la responsabilité de ce résultat. »

Une équipe jeune, préjudiciable en Champions League ?

« Je pense différemment. Évidemment que notre équipe est jeune. Mais j’aurais signé des deux mains pour que nous nous procurions les mêmes occasions contre l’OM et l’Atlético car je demande à mon équipe d’être tranchante. »