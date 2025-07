Manuel Neuer en colère contre Gianluigi Donnarumma

Manuel Neuer übt starke Kritik an Gigi Donnarumma: „Eine Situation, wo man nicht so reingehen muss! Das ist risikofreudig. Er nimmt die Verletzung seines Gegenspielers in Kauf.“



Auch die Reaktion von Donnarumma hat Neuer nicht gefallen: „Ich bin zu ihm und habe gesagt: ‚Willst… pic.twitter.com/bRdFqX5RWl