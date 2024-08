Un an seulement après son arrivée au PSG, Manuel Ugarte va quitter le club de la capitale. Il a passé sa visite médicale avec succès et devrait être officialisé par Manchester United ce jeudi.

Recruté contre 60 millions d’euros par le PSG l’été dernier, Manuel Ugarte n’a pas su répondre aux attentes placées en lui par les dirigeants du club de la capitale. Alors qu’il avait encore un contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2028, l’international uruguayen (23 ans) avait été placé sur la liste des transferts, Luis Enrique ne comptant plus sur lui. S’il a été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, l’ancien du Sporting n’avait qu’une seule destination en tête, Manchester United.

Officialisation prévue ce jeudi

Le futur ex-numéro 4 du PSG avait en effet trouvé un accord pour son futur contrat avec les Red Devils depuis le mois de juillet. Il attendait que les deux clubs tombent d’accord sur les modalités du transfert. Pendant plusieurs semaines, le PSG et Manchester United ont discuté de la meilleure solution. Et ce sera finalement un transfert de 50 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus et un pourcentage à la revente de 10%. Le milieu de terrain s’est rendu hier en Angleterre afin de passer la visite médicale préalable à la signature de son nouveau contrat. Selon les informations de Fabrizio Romano, Manuel Ugarte a terminé avec succès la majeure partie de ses tests médicaux à Manchester United. Il reste une dernière étape ce jeudi. Le spécialiste du mercato conclut en indiquant que le transfert devrait être officialisé ce jeudi.