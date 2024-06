Manuel Ugarte convoqué avec l’Uruguay pour la Copa America

Malgré une saison en demi-teinte sous le maillot du PSG, Manuel Ugarte va bien disputer la Copa America avec l’Uruguay. Il a été convoqué par Marcelo Bielsa.

Arrivé au PSG l’été dernier contre 60 millions d’euros en provenance du Sporting, Manuel Ugarte a réalisé de très bons débuts sous le maillot du club de la capitale. Il a malheureusement très vite baissé de pied et perdu sa place de titulaire au milieu de terrain dans les grands matches. Son jeu n’est pas forcément Luis Enrique compatible et des rumeurs d’un possible départ un an seulement après son arrivée circulent ces dernières semaines.

Une liste de 26 joueurs

Malgré sa saison en demi-teinte avec le PSG, le milieu de terrain (23 ans) n’a jamais perdu la confiance de son sélectionneur, Marcelo Bielsa, qui l’a convoqué à chaque rassemblement. Cet été, l’Uruguay va participer à la Copa America. Marcelo Bielsa a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour participer à cette compétition. Et dans cette dernière figure le numéro 4 du PSG. Absent des derniers rassemblements, Luis Suarez a aussi été convoqué. Ce n’est pas le cas d’Edinson Cavani, qui a annoncé sa retraite internationale il y a quelques jours.

La liste de l’Uruguay

Gardiens (3) : Rochet, Mele, Israël

(3) : Rochet, Mele, Israël Défenseurs (9) : Araujo, Gimenez, Caceres, Marichal, Oliveira, Olaza, Vina, Varela, Nandez

(9) : Araujo, Gimenez, Caceres, Marichal, Oliveira, Olaza, Vina, Varela, Nandez Milieux (7) : Ugarte , Bentancour, Valverde, Martinez, De La Cruz, De Arrascaeta, Canobbio

(7) : , Bentancour, Valverde, Martinez, De La Cruz, De Arrascaeta, Canobbio Attaquants (7) : Rodriguez, Ocampo, Pellistri, M.Araujo, Olivera, Nunez, Suarez

Le programme de l’Uruguay à la Copa America

Lundi 24 juin à 03h00 : Uruguay – Panama (1re journée de la phase de groupes de la Copa América, Hard Rock Stadium, Miami)