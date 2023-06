Manuel Ugarte devrait s’engager au PSG

Après plusieurs rebondissements, le PSG aurait finalement remporté la bataille face à Chelsea pour la signature de Manuel Ugarte.

Annoncé dans un premier temps comme l’une des premières recrues du mercato estival 2023 du PSG, le dossier Manuel Ugarte a connu de nombreux rebondissements ces derniers jours. Et pour cause, le Chelsea de Mauricio Pochettino était prêt à jouer les trouble-fêtes pour la signature du joueur du Sporting CP. Et alors qu’une lutte entre le PSG et Chelsea avait lieu depuis quelques jours, le club parisien aurait finalement remporté la bataille selon plusieurs médias.

Chelsea s’est retiré des négociations

Alors que l’Uruguayen de 22 ans – sous contrat avec le club portugais jusqu’en 2026 – était ouvert à un transfert à Chelsea pour découvrir la Premier League, les Blues se sont finalement retirés du dossier, comme le rapporte Fabrizio Romano. Le PSG offrirait de meilleures conditions au joueur mais est toujours en négociations avec le Sporting pour payer la clause de 60M€. Une information confirmée par Loïc Tanzi. Le journaliste de L’Equipe confirme que Chelsea s’est retiré des négociations, sans que la raison ne filtre. « Le milieu de terrain de 22 ans devrait s’engager ce lundi avec le club français », assure Loïc Tanzi. Et alors que plusieurs médias annonçaient une préférence du joueur pour le club de Premier League, Foot Mercato rapporte que « le joueur veut avant tout rejoindre le Paris Saint-Germain. Il a déjà donné son feu vert pour un transfert vers le champion de France. » Cependant, le club parisien doit encore régler quelques détails avec le Sporting CP avant de conclure le deal, rapporte FM. L’objectif des dirigeants parisiens seraient de régler la clause de 60M€ en plusieurs versements. Avec les arrivées quasi bouclées de Milan Skriniar et Marco Asensio, Manuel Ugarte pourrait donc être la troisième recrue des Rouge & Bleu.