Manuel Ugarte évoque avec franchise sa méforme actuelle

Recruté 60 millions d’euros par le PSG, Manuel Ugarte avait réalisé des débuts tonitruants sous le maillot parisien. Mais depuis plusieurs semaines, ce n’est pas ça. L’Uruguayen (22 ans) n’a pas caché sa méforme actuelle.

Manuel Ugarte est dans le dur depuis plusieurs semaines avec le PSG. Le milieu de terrain, arrivé en provenance du Sporting CP l’été dernier, avait été époustouflant pour ses débuts avec le club de la capitale, avant de baisser petit à petit de pied et même de commencer des matches importants sur le banc des remplaçants. Rare en interview, l’international uruguayen s’est confié à Luis Fernandez, légende des Rouge & Bleu pour BeIN Sports. Et dans cet entretien, Manuel Ugarte a évoqué avec franchise cette méforme affichée depuis plusieurs semaines.

« La première partie a été meilleure que la deuxième »

« J’ai déjà passé six mois avec Paris. La première partie a été meilleure que la deuxième, qui n’était pas facile sur le plan personnel. Mais je fais tout pour revenir. Tu te rends compte que les supporters du PSG t’aiment beaucoup ? Je ne les remercierai jamais assez. Je suis conscient que je ne suis pas comme en début de saison. Mon jeu est à 100% mais j’ai eu des douleurs, une baisse de régime, mais je garde la confiance avec l’assurance de revenir en forme. Car je suis bien mentalement, je m’entraîne bien, j’ai hâte de revenir. »

A voir aussi : Les joueurs de l’AC Milan étonnés du manque d’impact d’Ugarte

« Une concurrence saine qui élève le niveau de l’équipe »

Luis Fernandez a ensuite complimenté le numéro 4 du PSG sur le fait qu’il assume sa méforme actuelle, alors que d’autres joueurs ne le font pas. « Tout est arrivé très vite pour moi. Il y a trois ans, j’étais encore en Uruguay. Je suis rapidement arrivé dans une équipe au top. J’ai aussi besoin de me poser et de prendre conscience de là où je suis, dans une équipe avec beaucoup de qualité, je dois apprendre aussi. Mon jeu est à 100%, je donne toujours tout sur le terrain. Je suis conscient d’avoir été moins bien, il faut travailler, mais j’ai tout pour réussir. Le turn over ? Je le vis bien. Dans une équipe aussi grande que celle de Paris, avec des joueurs de grande qualité, chacun d’entre nous a le profil pour jouer à n’importe quel poste. Dans ce club, tout le monde peut douter et se retrouver sur le banc. C’est une concurrence saine qui élève le niveau de l’équipe. »