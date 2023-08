Pour le compte de la première journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG a concédé le match nul (0-0) face au FC Lorient sur la pelouse du Parc des Princes. Avec une domination de la tête aux pieds, les Parisiens restent déçu du résultat.

Pour cette première sortie officielle de la saison, Luis Enrique a pu compter sur Manuel Ugarte. Le milieu de terrain uruguayen a rendu une copie intéressante pour son premier match en Ligue 1 Uber Eats et a disputé l’intégralité de la rencontre. Au micro de Canal +, l’ancien du Sporting Portugal a livré ses premières impressions après ce match nul (0-0) face au FC Lorient : « Je pense que oui, ça a été un grand match, on a dominé le match. Avec une équipe repliée en défense ça a été difficile de marquer. Il aurait fallu faire circuler le ballon un peu plus. Je suis content du travail de l’équipe, mais déçu du résultat« . Arrivé au cours de ce mercato estival 2023 contre la somme de 60 millions d’euros, Manuel Ugarte a également fait part de son analyse sur son match, sur le plan personnel : « Oui je suis content de mon match. D’un certain point je suis content, mais l’important c’est de gagner. Je me suis senti très bien dans le match, mais nous n’avons pas gagné c’est dommage. Nous allons travailler pour essayer de gagner la prochaine fois« .

A lire aussi : Le PSG concède le nul face à Lorient pour sa première de la saison en Ligue 1

Dans les derniers instants de la rencontre, face à la bonne défense des Merlus, Manuel Ugarte a repris un ballon de volée qui n’est passé non loin de la lucarne. Une frappe sur laquelle le joueur est revenu, toujours au micro du diffuseur Canal + : « Oui, ça aurait été un rêve que le ballon finisse au fond des filets, j’ai tenté ma chance. On essayera la prochaine fois« .

Quelques instants plus tard, le joueur crédité de la note de 7 au sein de la rédaction de Canal Supporters (les notes ici), a livré ses impressions au micro de PSG TV : « En effet, ça a été un match difficile. Sur le terrain, je me suis senti bien. En face, nous avions une équipe difficile à jouer, qui s’est beaucoup repliée en défense. C’est difficile de se créer des occasions dans ces cas-là. Je retiens que l’on a dominé tout le match. Il y a un peu de déception, car c’est toujours important de gagner. Mais il faut continuer le travail.

Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, mais nous avons l’expérience pour faire la différence sur le terrain. C’est en jouant que l’on va créer des automatismes. Il y a du positif à retenir ce soir, mais nous restons déçus du résultat« .