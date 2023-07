C’est maintenant officiel, l’Uruguayen Manuel Ugarte signe au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain a signé un bail de cinq années avec le club de la capitale, faisant de lui la troisième recrue Rouge & Bleu cet été. Passe obligatoire, le joueur a donné une interview pour le site du club, un entretien dans lequel le joueur revient sur son transfert et ses ambitions avec le PSG.

Troisième recrue du mercato estival pour le Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte débarque du Sporting Portugal pour la somme de 60 millions d’euros, montant de la clause libératoire levée par le club de la capitale. A seulement 22 ans, l’Uruguayen devient la recrue la plus chère de l’histoire du club au milieu de terrain, devant Leandro Paredes (47 millions) et Javier Pastore (42 millions d’euros). Au delà de ça, sur le site du PSG, on peut en apprendre un peu plus sur le natif de Montevideo, notamment le fait qu’il soit le premier joueur né au 21ème siècle à débuter un match en première division uruguayenne. Ou encore que sa légende du club est un compatriote : Cristian Rodriguez… Original ! À l’occasion de sa signature Ugarte est revenu, dans une interview donnée pour le club, sur son choix, ses ambitions et son excitation à l’idée de jouer au Parc des Princes.

🚨🚨 OFFICIEL : Manuel Ugarte est un joueur du #PSG ! pic.twitter.com/UtWWDydHJa — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 7, 2023 Twitter : @CanalSupporters

« J’ai dû prendre une décision importante, mais aujourd’hui je suis vraiment très content, très heureux et j’ai hâte de commencer ». Manuel Ugarte pour psg.fr

Dans son interview, Manuel Ugarte revient tout d’abord sur son choix pour le Paris Saint-Germain, une évidence pour l’Uruguayen : « Tout d’abord je suis venu pour la dimension du club, mais aussi pour les fans, le public, parce que j’ai toujours aimé les clubs avec des supporters passionnés. C’est important pour moi, ça a compté dans mon choix. Mais le plus important pour moi, c’est de jouer pour un club ambitieux parce que j’ai envie de gagner des titres« .

Ensuite, le milieu de terrain de 22 ans retrace son parcours qui l’a mené au PSG, et sur ses origines qui ont forgé le joueur qu’il est aujourd’hui : « Il y a trois ans j’étais en Uruguay et c’est un pays complètement différent, un pays incroyable, mais particulier. Ce que j’aime, ce qui me passionne, c’est le football. Je cherche à m’améliorer chaque jour. Quand un club comme le PSG vous veut, c’est quelque chose de très agréable. Evidemment tout est allé très vite, mais j’essaye aussi d’en profiter ».

En parlant de son pays natal, il était évident de lui demander si Edinson Cavani a exercé une influence sur son choix : « Nous avons parlé du club une fois en équipe nationale avec Edi (Edinson Cavani) qui est une personne formidable. Il m’a parlé de la relation qu’il avait avec ses coéquipiers et qu’on le veuille ou non, ces discussions influencent votre choix. La preuve c’est qu’aujourd’hui, je suis là ».

Le joueur s’est également prêté au jeu de l’auto-description : « J’aime beaucoup jouer, avoir le ballon, mais il me semble que ma plus grande caractéristique est de toujours tout donner. Je suis un joueur, comme beaucoup de joueurs uruguayens, qui donne toujours tout, très agressif dans le marquage. Ce qui me caractérise le plus, c’est que j’essaye toujours de tout donner sur le terrain« .

Ses objectifs à Paris sont clairs : « D’abord, je veux apprendre avec les joueurs de talent qui sont ici. Ensuite, évidemment j’aime gagner. C’est le cas de tous les footballeurs, mais moi j’aime vraiment ça. Si je suis à Paris, c’est pour gagner« .