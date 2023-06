Manuel Ugarte officialise son arrivée au PSG

Manuel Ugarte sera, incessamment sous peu, un nouveau joueur du PSG. Le principal intéressé a, de lui-même, officialisé la chose.

La saison qui vient de s’achever a été décevante à énormément de niveaux pour le PSG. Ce qui explique le grand chambardement que connaît actuellement le club. Christophe Galtier ne sera bientôt plus le coach rouge et bleu et Lionel Messi s’est envolé direction la MLS. Plusieurs ventes devraient également être actées, en plus d’un nombre de renforts conséquents. Manuel Ugarte fait partie de cette dernière catégorie. Le milieu de terrain uruguayen de 22 ans a d’ailleurs annoncé de lui-même son arrivée en terre parisienne.

Manuel Ugarte heureux de rallier le PSG

Le PSG a dû batailler avec Chelsea dans la course à la signature de Manuel Ugarte mais Luis Campos a finalement obtenu gain de cause. Pour boucler cette transaction, le club de la capitale n’a pas lésiné sur les moyens puisqu’il versera une somme estimée à 60 millions d’euros au Sporting, soit le prix de sa clause libératoire. Si on attend désormais l’officialisation, qui devrait advenir le 1er juillet prochain, le joueur a, pour sa part, confirmé, dans des mots relayés par Record, sa venue imminente au PSG. Manuel Ugarte est ainsi enchanté à l’idée de démarrer une toute nouvelle aventure au sein d’un club aussi important. « La vérité, c’est que je dois maintenant me reposer un peu et, ensuite, tout commencer au PSG. Je vais dans un club immense, je ne m’en suis même pas encore pleinement rendu compte. Je vais essayer de tout donner. C’est vrai que Lionel Messi part. Cela aurait été incroyable de jouer avec lui. Ce sont des choses du football. Mais je suis très content. »