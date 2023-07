Une des premières recrues du Paris Saint-Germain cet été, Manuel Ugarte était à Lisbonne ces derniers jours pour faire ses adieux à ses coéquipiers du Sporting. Dans l’après midi de ce mercredi, l’Uruguayen a été aperçu à l’aéroport de la capitale portugaise, en partance pour Paris. A cette occasion, le média lusitanien, Record, a interviewé le joueur, un entretien lourd en émotion.

Le Paris Saint-Germain avance dans son mercato, ayant déjà bouclé la signature de six recrues, mais surtout en ayant (enfin) officialisé l’arrivée de Luis Enrique comme nouvel entraineur des Rouge & Bleu. Une fois cette présentation faite, le club de la capitale va pouvoir officialiser l’arrivée des joueurs recrutés pendant le mois de juin. Parmi ces joueurs, Manuel Ugarte avait déjà signé son contrat et passé sa visite médicale il y a quelques semaines. Concernant l’Uruguayen recruté pour 60 millions d’euros au Sporting Lisbonne (prix de sa clause libératoire levée par le PSG), le joueur a été aperçu à l’aéroport de la capitale portugaise, pour se rendre dans une autre capitale européenne : Paris. En effet, le milieu de terrain de 22 ans est passé voir ses désormais ex-coéquipiers pour faire ses adieux au club lisboète et lors de son départ, Ugarte s’est livré pour Record sur ses années passées à l’Académie du Sporting et sur son avenir dans la ville lumière.

« C’était toujours un rêve, mais je n’aurais jamais pensé que ce serait si rapide. La vérité est que c’était un rêve que j’avais quand j’étais petit, de jouer dans une grande équipe comme le Sporting et maintenant au PSG« . Manuel Ugarte pour Record

Qu’est-ce que cela enlève du passage par le Sporting? « J’ai beaucoup appris, comme lors des premiers mois à Famalicão. Mais ces années au Sporting ont été incroyables. J’ai beaucoup appris en tant que joueur, j’ai commencé à jouer milieu défensif. C’étaient deux très bonnes étapes, qui enrichissent un joueur. Maintenant, j’essaie de tout donner à Paris« .



Quelles attentes pour le parcours du PSG ? « L’objectif est toujours la Ligue des champions, dans une équipe comme le PSG, qui est très grande. Je dois bien commencer, apprendre à connaître mes coéquipiers, essayer de faire de mon mieux. Je veux continuer à apprendre, je suis encore un enfant mais j’ai vécu beaucoup de choses« .



Adieu émouvant au Sporting… Que signifie aller au PSG ? « C’est franchir une autre étape. En tant que joueur, c’est très important. C’est l’une des meilleures équipes du monde. C’est un prix pour mon travail, pour le moment où j’ai vécu au Sporting et à Famalicão. Maintenant, je dois me concentrer sur la suite« .



Luis Enrique [entraîneur du PSG] joue en 4-3-3 et a déjà guidé Porro. Lui avez-vous parlé? « Oui, j’ai parlé à des collègues. J’ai aussi parlé à Sarabia, ils m’ont donné de bonnes références. C’est un entraîneur que je ne connais pas, mais j’espère qu’il m’apprendra beaucoup. Je dois avoir la capacité d’écouter et d’apprendre« .