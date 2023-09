Manuel Ugarte : « Quand je récupère le ballon je suis heureux »

Manuel Ugarte est sans doute la recrue du PSG qui impressionne le plus les supportes parisiens depuis son arrivée cet été. Grand récupérateur de ballons, il s’est aussi illustré dans de nombreux domaines sur le terrain. Après la victoire contre l’OM dimanche dernier (4-0), le milieu de terrain uruguayen a répondu à quelques questions à PSG.FR.

Comment il a vécu le premier classique

« Au club, on sentait que c’était un match spécial et nous sommes entrés dans le match comme il fallait donc j’étais content. Avant le match j’étais un peu nerveux mais j’étais très heureux surtout pour l’ambiance qui était très belle. Je me suis senti vraiment bien ».

La gestion de la pression

« Un joueur avec de la confiance n’a rien à voir avec un joueur sans confiance. Je peux ressentir un peu de pression mais c’est une bonne pression. C’est une responsabilité que l’on prend avec confiance parce que l’on sait que l’on en est capable »

Sa performance contre l’OM

« Souvent quand je récupère je suis heureux mais quand le jeu se poursuit, j’attends le but avec impatience. Je me dis ‘Je veux que ça donne un but’. Dans les Classiques c’est important de gagner les duels, ça peut déterminer le résultat. Je suis heureux parce que dans le football, les actions défensives passent souvent inaperçues mais la vérité c’est que dans le stade on peut entendre les applaudissements et ça me donne de la confiance »

Sa capacité d’anticiper les pertes de ses coéquipiers

« Quand un joueur peut perdre le ballon, alors je le sens. Je suis déjà tout près pour essayer de le récupérer. Je ne sais pas où j’ai travaillé cela mais je pense que je l’ai appris depuis que je suis enfant. Je pense aussi que c’est inné chez moi »

Son jeu avec ballon

« Dans les grandes équipes il y a une chose très importante. C’est le jeu avec et sans ballon. Le milieu de terrain d’aujourd’hui, en plus d’être bon sans le ballon, doit être bon avec le ballon, parce que le football a changé »

La place de Luis Enrique dans sa progression

« Je parle beaucoup avec lui et je suis aussi très ouvert à l’apprentissage parce que je sais que j’ai encore un long chemin à parcourir. Je suis encore très jeune mais je remarque une progression. Luis Enrique est un entraîneur spécial pour m’aider à m’améliorer. Quand le ballon sort du terrain, je vais lui parler. Parfois il me donne des informations sur un coéquipier. Je suis au milieu du terrain donc le joueur le plus proche pour jouer et parler avec tout le monde ». Pour jouer comme le veut l’entraîneur, il faut être convaincu de ses idées et il fait tout pout que ça soit le cas ».

Sa relation avec ses coéquipiers

« Ça a été très rapide mais comme ce sont tous de bonnes personnes, sur le terrain, ça me donne beaucoup de confiance. En dehors du terrain, nous nous entendons très bien. Les choses sont donc plus faciles. Le plus important dans l’équipe c’est l’humilité. J’espère que ça va continuer dans ce sens »

L’après-match

« Le football va très vite donc j’essaye d’en profiter, ce sont de beaux moments qui étaient impressionnants. Après un match comme ça, avec les émotions et la fatigue je n’arrive pas à dormir la nuit qui suit »