Manuel Ugarte revient sur son départ du PSG

Un an seulement après son arrivée au PSG, Manuel Ugarte a été transféré à Manchester United cet été. Le milieu de terrain a expliqué avoir vécu un été difficile.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Manuel Ugarte a réalisé de très bons débuts sous le maillot des Rouge & Bleu. Mais il a rapidement baissé de rythme pour finalement être relégué sur le banc par Fabian Ruiz lors des gros matches de la deuxième partie de saison. Pas dans les plans de Luis Enrique pour l’exercice à venir, l’international uruguayen a été invité à se trouver un nouveau club. Pendant de très longues semaines, il était annoncé proche de Manchester United. Mais les deux clubs ne trouvaient pas d’accord sur les modalités de l’arrivée de l’ancien du Sporting chez les Red Devils. Dans les derniers jours du mercato, Manuel Ugarte a finalement rejoint le club mancunien contre 50 millions d’euros plus dix millions de bonus.

« La pré-saison a été étrange pour moi »

Titulaire lors du match nul entre l’Uruguay et le Paraguay (0-0) dans le cadre des Éliminatoires à la Coupe du monde 2026, le milieu de terrain (23 ans) est revenu sur son départ du PSG en zone mixte à l’issue de la rencontre. « Cela a été très difficile et compliqué car j’ai essayé de ne pas vivre cela avec beaucoup d’anxiété. Mais cela a été difficile, avoue Manuel Ugarte dans des propos relayés par Foot Mercato. La pré-saison a été étrange pour moi car je n’avais pas l’habitude de me retrouver dans cette situation et de jouer aussi peu. Mais maintenant que tout a été résolu, je suis très heureux et je me suis senti bien sur le terrain aujourd’hui. L’attente a été longue et j’ai été parfois anxieux. Mais ce genre de situation arrive pour tout joueur. »