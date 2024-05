Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé, le mercato parisien devrait très certainement être animé, que ce soit au niveau des arrivées… mais aussi des départs.

Plus que quelques jours avant le clap de fin de la saison 2023/2024 du PSG. Après un titre de champion assuré, le club de la capitale voudra remporter une quinzième Coupe de France de son histoire ce samedi face à l’Olympique Lyonnais à la Decathlon Arena. Après cette date, un été chargé attend les Rouge & Bleu : Entre Euro pour certains, Copa America pour d’autres, sans oublier les Jeux Olympiques et surtout le mercato estival… Cet intersaison ne sera pas de tout repos pour le Paris Saint-Germain. Parmi les joueurs où un doute existe sur leur avenir dans la capitale, un des noms qui revient avec insistance est celui de Manuel Ugarte.

Un intérêt du Napoli ?

Acheté pour 60 millions d’euros à l’été 2023, l’international uruguayen a déçu par la suite après des débuts impressionnants. Pas vraiment dans les plans de Luis Enrique, Manuel Ugarte pourrait être invité à trouver une porte de sortie un an seulement après son arrivée. Depuis quelques semaines, de nombreux clubs italiens auraient le joueur dans leur viseur dont la Juventus Turin ou encore l’AC Milan selon la Gazzetta dello Sport. Ce matin, le Corrierre dello Sport nous apprend qu’une autre grosse écurie transalpine serait aussi intéressée par l’ancien du Sporting. En quête d’un milieu de terrain, le Napoli ciblerait Manuel Ugarte cet été pour se renforcer dans ce secteur de jeu. D’autres noms seraient aussi sur la shortlist du champion d’Italie 2023 comme Sudakov (Shakhtar Donetsk), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Brescianini (Frosinone) et Youssouf Fofana (Monaco). On rappelle que selon Le Parisien, le joueur n’envisagerait pas un départ cet été. Néanmoins, Luis Enrique serait en recherche d’un numéro 6, devant la défense, capable, d’amener de la créativité. Des caractéristiques qui ne collent pas vraiment aux qualités de Manuel Ugarte… Un dossier à suivre de près donc.