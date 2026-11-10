Marc Cucurella estime que le Real Madrid est supérieur au PSG

Interrogé sur la meilleure équipe du monde, le latéral du Real Madrid, Marc Cucurella, estime que son club est supérieur au PSG, pourtant double champion d’Europe.

Le PSG domine le monde du football depuis deux saisons. Véritable rouleau compresseur, l’équipe de Luis Enrique terrorise l’Europe. Fort de deux Ligues des champions consécutives, le club parisien s’impose comme la référence du football mondial depuis deux saisons. Une véritable performance qui impressionne le monde du football.

« Pour l’instant, je trouve que le Real Madrid est meilleur »

Cependant, pour le latéral gauche du Real Madrid, Marc Cucurella, son équipe reste supérieure au PSG, comme il l’a déclaré dans une interview accordée à El Partidazo de COPE : « À l’heure actuelle, je pense que nous sommes la meilleure équipe d’Europe. Nous sommes sur une très bonne lancée, avec beaucoup de bons matchs derrière nous. L’équipe est très sérieuse », a d’abord déclaré l’international espagnol avant d’être interrogé sur le PSG : « Le PSG a une très bonne équipe… mais, à vrai dire, je ne regarde pas leurs matchs, je ne vais pas vous mentir. Je ne l’ai pas vu non plus contre le Barça. Je regarde peu le football. Ce n’est pas que je n’en regarde pas parce que je n’aime pas ça, mais j’ai des choses à faire, je dois passer du temps avec mes enfants. (…) Le PSG compte d’excellents joueurs et s’inscrit dans un projet qui dure depuis de nombreuses années. Mais pour l’instant, je trouve que le Real Madrid est meilleur. »

👁️ Marc Cucurella, en el @partidazocope 🔝 « A día de hoy, el Real Madrid es el mejor equipo de Europa » ⚪️ « Venimos de una muy buena racha y el equipo está muy serio » 📻 #PartidazoCOPE https://t.co/00mpvu4Jvo — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 9, 2026