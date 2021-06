Marca : “Real Madrid-PSG, amitiés dangereuses”

Le Real Madrid et le PSG sont des clubs ouvertement amis, qui se respectent malgré des intérêts qui ne sont pas toujours communs. “Une bonne entente qui est plus que jamais mise à l’épreuve ces dernières semaines“, observe le journal sportif madrilène Marca en référence à la Super League, mais aussi aux dossiers Mbappé, Pochettino, Ramos ou encore Varane. Les présidents Nasser al-Khelaïfi et Florentino Pérez sont des proches. Ils “ont toujours fait passer la convivialité avant les affaires”, explique le journaliste José Luis Calderón. Mais le positionnement du président du PSG contre la Super League a ouvert une blessure, comme sa déclaration fermant la porte à Kylian Mbappé, estime le journal. Toutefois, il n’est pas question pour le Real Madrid de faire du PSG un ennemi. D’autant plus que le club francilien est un “mauvais ennemi”, dans le sens qu’il peut être féroce, juge Marca qui propose de regarder du côté de Barcelone pour constater à quel point les Catalans pâtissent depuis des années de leur “guerre froide” avec Paris.