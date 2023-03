Éliminé au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG est de nouveau pointé du doigt. Un échec qui pourrait bien coûter sa place à un certain Christophe Galtier.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour le Paris Saint-Germain. Les joueurs rouge et bleu n’ont, en effet, pas fait le poids face à une équipe du Bayern Munich bien supérieure dans de nombreux domaines. Conséquence de quoi, ce n’est pas cette année encore que le club de la capitale atteindra son but ultime : soulever la coupe au grandes oreilles.

Une piste surprenante pour le PSG

Un constat d’échec qui est forcément celui de Christophe Galtier également. Après cette énième désillusion sur la scène européenne, le coach est remis en question. Reste à connaître la position de la direction parisienne dans ce dossier. Mais avant même cela, les rumeurs n’ont pas tardé à fleurir un peu partout sur le globe quant à l’hypothétique successeur de Galette. C’est notamment le cas en Argentine où le nom de Marcelo Gallardo est avancé.

L’ancien joueur du PSG, qui a connu un passage très faste du côté de River Plate avec deux Copa Libertadores à son actif notamment, est actuellement libre comme l’air depuis novembre dernier. Et selon TyC Sports, le board francilien aurait coché son nom. Plusieurs facteurs jouent en sa faveur, nous expose le média. Il parle la langue et a un passif avec le club de la capitale. Néanmoins, son manque d’expérience en ce qui concerne les joutes européennes, lui qui n’a jamais entraîné sur le vieux continent, serait un réel frein.

🚑 Opération prévue ce vendredi matin au Qatar 🇶🇦 pour Neymar 🇧🇷



➡️ https://t.co/AD3e7gA7cV #PSG pic.twitter.com/cxvSQppYfN — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 10, 2023

La presse ibère, via AS, évoque également le PSG au sein de ses colonnes ce jour. Comme on pouvait largement s’y attendre, c’est le nom de Zinedine Zidane qui est associé à la succession de Christophe Galtier. Le journal madrilène nous explique notamment que la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026 pourrait rabattre quelques cartes. De quoi faire pencher la balance en faveur du PSG ? Ce n’est pas certain non plus. En tout cas, ZZ serait désormais en quête d’un nouveau challenge et se sentirait donc prêt à reprendre du service.