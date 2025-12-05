Kvara
Marcelo sous le charme de Khvicha Kvaratskhelia

Arrivé au PSG en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia a été l’un des artisans de la victoire en Ligue des champions. Marcelo estime que le Géorgien fait partie des meilleurs dribbleurs du moment.

Khvicha Kvaratskhelia est l’un des joueurs qui tentent le plus de dribbles dans un match. Dans le couloir gauche ou le droit, l’international géorgien tente de faire la différence afin d’apporter le danger dans la défense adverse avec une tentative ou bien une passe pour l’un de ses coéquipiers. Marcelo, légende du Real Madrid et du football brésilien, a été questionné sur les meilleurs dribbleurs du moment. Et l’ancien latéral gauche a cité le numéro 7 du PSG

« J’adore Kvaratskhelia, du PSG »

« Il y a actuellement un joueur de l’équipe junior A du Real Madrid qui s’appelle Gabri. Il est excellent, je l’apprécie beaucoup. Il va certainement intégrer l’équipe première car il dribble de manière impressionnante, comme Lamine, il a beaucoup de sens du jeu. Et j’adore aussi Kvaratskhelia, du PSG« , lance Marcelo dans une interview accordée à AS.

