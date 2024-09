Marco Asensio bientôt de retour en sélection espagnole ?

Titulaire au poste de faux numéro 9 depuis le début de la saison avec le PSG, Marco Asensio réalise de bonnes prestations. Il est salué par la presse espagnole, qui l’imagine bien retrouver la sélection ibérique dans les prochains mois.

Arrivé lors de l’été 2023 au PSG, libre de tout contrat en provenance du Real Madrid, Marco Asensio avait réalisé un bon début de saison avec deux buts et une passe décisive au poste de faux numéro 9. Malheureusement pour lui, il s’était blessé en sélection et avait manqué deux mois de compétitions. À son retour sur les terrains, il a beaucoup moins joué avec l’émergence de Bradley Barcola, le placement de Kylian Mbappé en numéro 9 et la présence de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, spécialiste du poste d’avant-centre.

Luis de la Fuente l’observe de près

Avec le départ de Kylian Mbappé, le non-recrutement d’un attaquant de pointe et la grave blessure de Gonçalo Ramos, qui sera absent des terrains pendant trois mois, le numéro 11 du PSG a été choisi par Luis Enrique pour accompagner Bradley Barcola et Ousmane Dembélé en attaque. Et il a été performant dans ce rôle de faux numéro 9, avec un but et une passe décisive, mais également une activité sur le terrain et du jeu de déviation, lui qui apporte aussi un équilibre au jeu parisien. Ses performances de débuts de saison ne sont pas passées inaperçues dans son pays natal. AS estime que depuis trois matches, on voit un autre Marco Asensio, qui voit sa connexion avec Bradley Barcola, pour qui il a été passeur décisif contre Lille, portée ses fruits. Le quotidien sportif madrilène indique qu’il se présente comme une alternative crédible pour le PSG au poste de numéro 9, même lorsque Gonçalo Ramos reviendra. AS conclu en expliquant que le natif de Palma (28 ans) pourrait faire son retour en sélection espagnole dans les prochains mois. Luis de la Fuente, le sélectionneur de la Roja, suit de près Marco Asensio et est très attentif à ses prestations avec le PSG. Il chercherait même à lui faire une place dans le groupe dans lequel la qualité et la quantité en attaque est bien présente.