Marco Asensio : « Impatient que la saison démarre »

C’est maintenant officiel, Marco Asensio est un joueur du Paris Saint-Germain et devient la deuxième recrue du mercato estival 2023. Lors de son arrivée, l‘Espagnol est revenu pour le site du club sur son enthousiasme à l’idée de devenir un Rouge & Bleu.

Deuxième recrue et deuxième arrivée libre au Paris Saint-Germain cet été, Marco Asensio s’est officiellement engagé avec le club de la capitale, et ce jusqu’en 2026. L’ancien du Real Madrid, où il a passé la quasi intégralité de sa carrière, est désormais Parisien, et on peut en apprendre un peu plus sur le joueur sur le site du club. Et si le joueur a rejoint la Casa Blanca, c’est en grande partie grâce à un certain Rafael Nadal, supporter Merengue qui aurait glissé le nom du natif de Palma à Florentino Pérez. À l’occasion de sa signature, le joueur s’est livré pour son nouveau club, dans une interview où l’international espagnol affiche clairement ses ambitions avec le PSG.

🚨🚨 OFFICIEL : Marco Asensio signe au #PSG ! pic.twitter.com/D8THV1LHtM — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 6, 2023 Twitter : @CanalSupporters

« Je suis très heureux de pouvoir être là, d’arriver dans ce grand club. J’ai hâte de faire la connaissance de mes coéquipiers, de découvrir le centre d’entraînement et de rencontrer les supporters. Je suis impatient que la saison démarre« . Marco Asensio pour psg.fr

Tout d’abord, Marco Asensio est revenu sur le choix de rejoindre le Paris Saint-Germain, après sept saisons passées au Real Madrid : « Parce que Paris est un grand club, avec un grand projet, un projet attractif et ambitieux. Et puis ça correspond à ce dont j’avais besoin : un changement d’environnement mais avec toujours un projet ambitieux. C’est ce que je voulais et je pense que c’est l’endroit idéal pour moi, pour jouer, pour prendre du plaisir et pour gagner beaucoup de titres« .

En choisissant de rallier la capitale, l’Espagnol retrouvera pas mal de compatriote et partenaires en sélection, ce qui facilite l’intégration : « Oui, j’ai discuté avec quelques coéquipiers pour qu’ils me parlent du club, de l’ambiance, des supporters. D’ailleurs ils m’ont vraiment parlé en bien du public et c’est aussi une des raisons pour lesquelles j’ai fait ce choix« .

L’attaquant a été interrogé sur son futur championnat, la Ligue 1 Uber Eats, qui n’est pas familier pour le joueur : « Je dirais que c’est un championnat compétitif, avec beaucoup d’intensité physique mais aussi beaucoup de joueurs de talent. On sait tous que les joueurs français sont très talentueux. Voilà un peu ce que je sais de la Ligue 1« .

L’Espagnol a du se prêter au jeu de l’autoportrait, et se définirai comme « un joueur qui aime aller de l’avant, qui aime être en contact avec le ballon, faire des passes décisives et marquer des buts. Pour ce qui est de mes points forts je pense à la frappe de balle et la vision de jeu« .

La question majeure reste celle des objectifs à la fois du club, comme du joueur, et ce dernier est ambitieux à l’aube de jouer pour le Paris Saint-Germain : « Les objectifs collectifs sont de gagner tous les titres possibles. C’est une grande équipe, un grand club. Je suis déjà venu jouer ici et j’ai pu voir qu’il y avait de bons supporters, une belle ambiance au stade. D’ailleurs je pense que c’est crucial d’avoir ce lien entre les supporters et l’équipe. Ensuite d’un point de vue personnel c’est un nouveau challenge, un nouveau championnat, j’ai beaucoup d’envie et beaucoup d’ambition. Et maintenant j’ai hâte de découvrir tout ça en espérant que tout se passe bien« .

« (Un mot pour les supporters ?) Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. J’ai hâte de découvrir la ville, de tous vous rencontrer et d’apprendre le français. Je donnerai tout pour le club. Je suis sûr que nous pourrons soulever des trophées !« Marco Asensio pour psg.fr