Marco Asensio pas sélectionné pour l’Euro avec l’Espagne

Le 14 juin prochain, l’Euro 2024 débutera. De nombreux joueurs du PSG devraient y participer. Ce qui devrait être le cas de Fabian Ruiz avec l’Espagne… et non de Marco Asensio.

Ce samedi, le PSG disputait son dernier match de la saison avec la finale de la Coupe de France contre Lyon. Après ce beau succès (2-1), synonyme de triplé national, plusieurs joueurs du club de la capitale seront en vacances alors que d’autres disputeront encore d’autres rencontres avec leurs sélections nationales respectives. En effet, arrivé cet été l’Euro, la Copa America et les Jeux Olympiques de Paris. Pour la première compétition, cinq joueurs du PSG y participeront avec la France (Mbappé, Zaïre-Emery, Dembélé, Kolo Muani et Barcola), quatre avec le Portugal (Vitinha, Danilo, Mendes et Ramos). Si les Parisiens comptent dans leur effectif quatre espagnols (Arnau Tenas, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Marco Asensio) seulement l’un d’entre eux rejoindra la Roja.

Marco Asensio grand absent

Ce lundi, Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, a dévoilé une pré-liste de 29 joueurs. Dans cette dernière figure bien évidemment Fabian Ruiz, auteur d’un excellent match contre l’OL en finale de la Coupe de France. En revanche, Carlos Soler ne sera pas de la partie ni Marco Asensio. L’absence de l’ancien madrilène est une surprise, lui qui était titulaire avec la Roja lors de la finale de la Ligue des Nations.

La pré-liste de l’Espagne pour l’Euro