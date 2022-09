Marco Verratti a rejoint la sélection italienne

Titulaire hier soir contre Lyon, Marco Verratti a dû sortir sur blessure. À l’issue de la rencontre, Christophe Galtier a expliqué que le milieu de terrain avait reçu un coup assez fort au mollet. « Je peux être inquiet, parce que quand il ne peut pas continuer, c’est qu’il est touché« , lançait le coach parisien. Convoqué avec l’Italie – en compagnie de son coéquipier Gianluigi Donnarumma – pour les matches de Ligue des Nations contre l’Angleterre (23 septembre) et la Hongrie (26 septembre), le Petit Hibou pourrait déclarer forfait pour ces deux rencontres.

Examiné par le staff médical italien

Malgré sa blessure, le numéro 6 du PSG a tout de même rejoint la Squadra Azzurra afin de faire constater sa blessure auprès du staff médical de la sélection italienne. Ce dernier va l’examiner avant de prendre une décision sur sa présence ou non pour ce rassemblement. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures.