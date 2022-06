L’Italie va débuter sa Ligue des Nations demain soir (20h45) avec un choc contre l’Allemagne. Les Italiens sont tombés dans le groupe C de la Ligue A, considéré à juste titre comme le groupe de la mort. Les deux autres adversaires des coéquipiers de Gianluigi Donnarumma seront l’Angleterre et la Hongrie. Pour cette rencontre contre les Allemands et les trois de Ligue des Nations avant les vacances, Roberto Mancini a décidé de réduire un peu sa liste.

Verratti absent de la liste de Roberto Mancini

Déjà absent de la Finalissima largement remportée par l’Argentine (0-3) en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été communiquée, le milieu de terrain du PSG ne jouera pas contre l’Allemagne samedi, la Hongrie mardi, l’Angleterre le 11 juin et de nouveau l’Allemagne le 14 juin. En effet, le Petit Hibou ne fait pas partie de la liste du sélectionneur italien pour les quatre prochains matches de la Squadra Azzura. Jorginho, Lorenzo Insigne, Emerson Palmieri et Federico Bernardeschi seront également absents. Gianluigi Donnarumma sera donc le seul représentant du PSG dans cette liste.

La liste de l’Italie pour la Ligue des Nations

Gardiens : Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (PSG), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli).

Défenseurs : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessandro Florenzi (Milan), Federico Gatti (Frosinone), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma).

Milieux : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Salvatore Esposito (Spal), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Tommaso Pobega (Torino), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Milan).