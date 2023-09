Marco Verratti et Julian Draxler très proches du Qatar

Le PSG devrait enregistrer deux nouveaux départs dans les prochains jours. Marco Verratti et Julian Draxler auraient donné leur accord pour rejoindre le Qatar.

Cet été, le PSG s’est montré actif lors du mercato estival. Il a fait signer douze joueurs et a réussi à se débarrasser de pratiquement tous ses indésirables. Alors que le mercato est fermé dans la plupart des pays, il reste encore deux marchés ouverts, celui de la Turquie (15 septembre) et du Qatar (18 septembre). Le club de la capitale devrait envoyer deux de ses joueurs dans des clubs qataris. Depuis plusieurs jours, on entend que les dirigeants parisiens et Al Arabi ont trouvé un accord pour le transfert de Marco Verratti pour un montant compris entre 45 et 50 millions d’euros. Ne manquaient plus que l’accord du joueur.

Julian Draxler va rejoindre Al-Ahli SC

Selon les informations de l’Equipe, le numéro 6 du PSG a trouvé un accord avec le club qatari. Son transfert devrait être officialisé dans les prochains jours. Il ne reste désormais plus qu’à passer la visite médicale et signer le contrat pour le milieu de terrain. Après 11 ans au sein du club de la capitale, le milieu de terrain italien va donc quitter les Rouge & Bleu après 416 matches (deuxième joueur le plus capé), 11 buts, 56 passes décisives et 30 trophées. L’Italien (30 ans) n’est pas le seul du PSG qui va rejoindre le Qatar dans les prochains jours. Le quotidien sportif indique que Julian Draxler va rejoindre Al-Ahli SC avec qui « un accord total est trouvé depuis quelques heures. » L’Equipe ne précise pas le montant du transfert pour l’international allemand, qui avait été prêté au Benfica la saison dernière.

🚨 BREAKING : Marco Verratti a trouvé un accord avec Al-Arabi. Il ne lui reste plus qu’à passer sa visite médicale avant de s’engager avec le club Qatari 🛫🇶🇦



[L’Équipe] pic.twitter.com/sxinbZf2z3 — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 9, 2023