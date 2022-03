Face au Real Madrid hier soir, Marco Verratti s’est montré à son niveau. Juste techniquement et lucide dans ses choix, l’international italien a été l’un des symboles de la domination parisienne pendant 60 minutes. Malheureusement, le premier but de Karim Benzema a provoqué une véritable liquéfaction collective et le joueur n’a rien pu faire pour éviter l’élimination de son équipe. Le milieu de terrain, comme tous ses coéquipiers, sont forcément déçus de l’issue du match.

Au lendemain de la catastrophe, Marco Verratti s’est exprimé auprès des supporters parisiens, sur son compte Instagram : « C’est vraiment très dur d’accepter une défaite comme ça. Vous méritez nos excuses. J’essayerais jusqu’à à la fin de vous rendre ce que vous méritez. Restons ensemble parce que des jours meilleurs arrivent ».