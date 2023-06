Marcus Thuram ne rejoindra pas le PSG

Le PSG compte se renforcer dans le secteur offensif. Mais les Rouge & Bleu peuvent déjà dire adieu à la piste Marcus Thuram.

Le PSG devra réaliser un grand remaniement au sein de son secteur offensif. Avec le départ de Lionel Messi et le flou qui entoure les avenirs de Kylian Mbappé et Neymar Jr, le board parisien devra se montrer actif. Ces derniers jours, les noms de Harry Kane, Victor Osimhen et Marcus Thuram ont souvent été associés aux champions de France en titre. Mais concernant le dernier cité, il ne rejoindra finalement pas la capitale française, selon les informations de L’Equipe.

Le manque de visibilité du projet parisien a pesé dans la décision

Pisté pendant de nombreuses semaines par le PSG, Marcus Thuram cochait les nombreuses cases souhaitées par Luis Campos, et notamment son statut d’agent libre et sa polyvalence dans le secteur offensif. L’international français était aussi intéressé par une venue dans la Ville Lumière. « Les deux parties avaient échangé à plusieurs reprises ces dernières semaines. La possibilité d’évoluer dans un cadre parisien qu’il connaît aux côtés d’éléments de très haut niveau avec lesquels il a l’habitude de jouer – notamment Kylian Mbappé dont il est proche – avait nourri la réflexion du vice-champion du monde. » Surtout que le club parisien s’était donné les moyens de convaincre l’attaquant de 25 ans avec un contrat plus important que les clubs concurrents. Mais au final, plusieurs facteurs ont joué en défaveur des champion de France.

Toujours selon L’Equipe, le désormais ex-joueur du Borussia Mönchengladbach veut s’installer durablement dans une position axiale, comme ce fut le cas lors des 18 derniers mois. « Une vision, contrairement à d’autres clubs intéressés, moins affirmée au PSG. » De plus le manque de visibilité autour du projet parisien, avec notamment la non-nomination du futur coach, a également joué un rôle. « Difficile pour un joueur de se projeter sans connaître les desseins précis d’un technicien à son égard. » Après quatre saisons en Bundesliga, Marcus Thuram veut s’épanouir dans un contexte collectif lui assurant de poursuivre sa progression, surtout à un an de l’Euro 2024. Si certains médias italiens évoquent une future signature à l’AC Milan, « son choix définitif n’est pas pleinement entériné, mais la décision finale est imminente », conclut L’E.

Nagelsmann a aussi eu un rôle dans ce choix

De son côté, Le Parisien confirme que Marcus Thuram ne rejoindra pas le PSG. « L’attaquant de Mönchengladbach, en fin de contrat au 30 juin, a choisi de refuser l’offre parisienne. » Pourtant, l’ancien Guingampais était séduit à l’idée de venir à Paris mais il a finalement décidé de poser ses valises ailleurs, et possiblement en Italie. « La piste Thuram s’envole donc pour le PSG, qui cherche toujours des joueurs à allier à Kylian Mbappé au sein de son attaque pour la saison prochaine. » Pourtant, le club parisien proposait un salaire de 7M€ net annuel plus une prime à la signature de 5M€, mais Marcus Thuram n’a finalement pas été convaincu par le projet parisien, confirme RMC Sport. Il n’a ainsi pas eu Luis Enrique au téléphone. « De plus, Nagelsmann, qui le voulait s’il arrivait à Paris, lui a conseillé de ne pas aller au PSG quand il a échangé avec lui pour l’informer qu’il ne signerait pas au club parisien. » Marcus Thuram était notamment placé devant Wilfried Zaha, également en fin de contrat, dans la liste du PSG. Reste désormais à savoir si la piste menant à l’attaquant de Crystal Palace reviendra en force dans les jours à venir.