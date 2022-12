Auteur d’une très bonne Coupe du monde, Marcus Thuram attise les convoitises des plus grands clubs européens. Mais l’ancien guingampais ne devrait pas bouger lors du mercato d’hiver.

Auteur d’une bonne saison sous le maillot du Borussia Mönchengladbach (17 matches, 13 buts et 4 passes décisives), Marcus Thuram a participé à la Coupe du monde au Qatar. Pas présent dans la première liste de Didier Deschamps, il a remplacé Christopher Nkunku qui a du déclarer forfait. Performant au Qatar, avec notamment une passe décisive sur le but égalisateur de Kylian Mbappé en finale contre l’Argentine, l’attaquant (25 ans) a attisé les convoitises des plus grands clubs d’Europe. En fin de contrat en juin 2023, son club était prêt à le laisser partir pour une dizaine de millions d’euros.

Marcus Thuram en pleine réflexion

Mais Marcus Thuram pourrait finalement rester en Allemagne jusqu’à la fin de son contrat. Selon les informations de Bild, il serait en pleine réflexion. En restant au Borussia Mönchengladbach, il pourrait partir libre et toucher une belle prime à la signature avec son futur club mais il a aussi un objectif, terminer meilleur buteur de la Bundesliga. Il est actuellement deuxième à égalité avec Niclas Füllkrug (10 buts) et à deux longeurs du titi du PSG, Christopher Nkunku (12). Le quotidien sportif allemand explique que Marcus Thuram rêve de quatre clubs pour son futur, le Bayern Munich, l’Inter, Manchester United et le PSG. Deux autres clubs sont intéressés par lui, Aston Villa et Newcastle et seraient prêts à faire des offres cet hiver, mais Thuram voudrait passer à un niveau supérieur dans sa carrière. De plus, le Borussia Mönchengladbach pourrait garder un joueur performant et une éventuelle participation à la Ligue Europa, voire la Ligue des Champions pourrait permettre au club de renflouer ses caisses sans vendre l’un de ses meilleurs joueurs.