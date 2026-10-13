Maresca : « Nous devons produire le match parfait contre le PSG »

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Manchester City lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Enzo Maresca, le coach des Cityzens, estime que son équipe devra faire un match parfait pour réaliser un résultat contre le PSG.

Le PSG va enchaîner deux chocs en Ligue des champions en une semaine. Demain soir, le club de la capitale se déplace à l’Etihad Stadium pour y défier Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le 20 octobre, les Parisiens recevront – au Parc des Princes – le FC Barcelone. Ce mardi soir, à la veille du choc entre les Cityzens et les doubles champions d’Europe, Enzo Maresca, le coach de Manchester City, s’est présenté en conférence de presse. Il a expliqué que son équipe devra faire un match parfait pour repartir avec un résultat contre les Parisiens.

« C’est la meilleure équipe d’Europe en ce moment »

« Nous devons produire le match parfait contre le PSG parce que c’est la meilleure équipe d’Europe en ce moment, ils ont gagné les deux dernières Ligue des champions. Mais nous sommes capables de les battre. Que vaut City par rapport au PSG ? Je pense que nous sommes une bonne équipe. Où sommes-nous par rapport au PSG ? Je ne sais pas. Je sais à quel point ils sont bons, encore une fois ils ont gagné les deux dernières Ligue des champions. Mais je ne sais pas si nous sommes proches ou loin d’eux. Mais je sais que nous sommes une bonne équipe. » À côté de son coach, Rúben Dias s’est montré dithyrambique envers le PSG. « Ils sont évidemment une grande équipe. Je connais personnellement quelques-uns de leurs joueurs, je sais à quel point ils sont bons. On peut voir la flexibilité qu’ils ont à chaque instant du match. J’ai l’impression que ces joueurs portugais que je connais si bien sont aussi le reflet du reste de l’équipe. Il faut être très bon pour les battre. C’est ce qu’on vise. »