L’Equipe de France affrontait hier le Pays de Galles dans le cadre des Qualifications à la Coupe du Monde 2023. Après avoir remporté ses six premiers matches, la France voulait poursuivre sur sa lancée afin de se rapprocher d’une qualification au Mondial. Pour cette rencontre contre les Galloises, Corinne Diacre avait décidé de titulariser quatre joueuses du PSG. Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto.

L’Equipe de France monopolise le ballon en début de match et aurait pu ouvrir le score dès la 16e minute de la rencontre. Présente sur la droite de la surface galloise, Diani frappe mais sa frappe s’écrase sur le poteau. Autour de la 20e minute, le Pays de Galles entre petit à petit dans le match et fait reculer la France mais sans se montrer dangereux. C’est finalement la France qui va ouvrir le score par l’intermédiaire de Wendie Renard qui s’élève marque de la tête sur un corner (31e). Les Françaises doubleront la mise par l’intermédiaire de Marie-Antoinette Katoto (56e). L’attaquante du PSG profite d’une passe en retrait mal géré par la gardienne galloise pour faire trembler les filets pour la 24e fois en sélection. Les Galloises vont réussir à marquer (1-2, 71e). Plus rien ne sera marqué, la France s’impose donc une septième fois en sept matches (1-2) et se rapproche du Mondial 2023. Également convoquée, Sandy Baltimore est entrée en jeu à la 63e minute.