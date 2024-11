Les Féminines du PSG sont deuxièmes de d’Arkema Première Ligue et ont malheureusement été éliminées dès les barrages en UEFA Women’s Champions League. Si cela se passe bien sur le terrain ces dernières semaines, en coulisses ce n’est pas le cas. Marie-Antoinette Katoto a évoqué une ambiance pesante.

L’été dernier, les Féminines du PSG ont changé d’entraîneur. Jocelyn Prêcheur a quitté le club à l’issue de son contrat sans réussir à trouver un accord pour une prolongation de contrat. Il a été remplacé par Fabrice Abriel, qui arrivait en provenance de Fleury. Dès le début de l’exercice 2024-2025, les Parisiennes ont vécu une désillusion avec l’élimination dès les barrages de l’UEFA Women’s Champions League par la Juventus Turin. Si en championnat, le PSG est deuxième avec une seule défaite, contre Lyon, il y a des tensions au sein du vestiaire entre les joueuses et le nouvel entraîneur. Après Grace Geyoro, c’est Marie-Antoinette Katoto qui est sortie du silence ce jeudi.

A voir aussi : Geyoro : « Je ne peux rien contre la méchanceté ou l’injustice »

« Mon avenir Ma décision est déjà prise et elle ne changera pas ? »

Auprès de l’AFP, la meilleure buteuse de l’histoire du PSG a évoqué une ambiance pesante. « C’est pesant, l’ambiance est pesante, il faut crever l’abcès et se dire les choses. La saison est partie sur de très mauvaises bases et sur des incompréhensions durant ce mercato. Il faut accepter certains départs et aller de l’avant. On ne peut pas rester dans cet entre-deux : soit on est toutes ensemble et on va à la guerre ensemble, soit on continue de pleurer et on va passer une très longue saison. Les tensions entre Abriel et Geyoro ? Ce qu’il se passe entre eux, cela ne me regarde pas. » Elle a ensuite évoqué le coach Abriel. « Je suis là pour m’entraîner et jouer. C’est un bon coach qui connaît bien le foot, c’est un ancien joueur professionnel, il sait ce qu’il veut mettre en place, il sait ce qu’il fait. L’élimination contre la Juventus ? On a su bien rebondir, je suis très contente et fière, car cela n’était vraiment pas facile de se relancer après ce genre d’échec qui est arrivé très tôt. » Dans cette interview, Marie-Antoinette Katoto a évoqué son avenir, elle qui arrive en fin de contrat le 30 juin 2025. « Ma décision est déjà prise et elle ne changera pas. Si des négociations sont en cours avec le club pour une prolongation ? « Non ». Si elle souhaite quitter le PSG ? « On verra bien. »