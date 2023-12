Marie-Antoinette Katoto forfait pour le match du Havre

Avant de recevoir l’AS Roma en UEFA Women’s Champions League jeudi, les Féminines du PSG affrontent Le Havre dimanche soir (21 heures, Canal Plus). Une rencontre que ne disputera pas Marie-Antoinette Katoto.

Après plus d’un an d’absence en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit (14 juillet 2022), Marie-Antoinette Katoto avait fait son retour sur les terrains avec les Féminines du PSG en début de saison. L’attaquante commençait petit-à-petit à retrouver des bonnes sensations, enchaînant les rencontres. Convoqué lors de la dernière trêve internationale avec l’équipe de France, elle a rejoué et marqué contre l’Autriche avant de déclarer forfait pour le match contre le Portugal en raison de douleurs à la cuisse. Alors que les Féminines du PSG sont dans une fin de première partie de saison importante, elles vont devoir faire sans leur attaquante, au moins pour une rencontre.

Une rencontre manquée au minimum

Comme le rapporte l’Equipe, la meilleure buteuse de l’histoire du PSG n’est pas remise de sa blessure contractée avec l’équipe de France, et manquera au minimum la rencontre contre Le Havre ce dimanche soir dans le cadre de la dixième journée de D1 Arkema. Elle doit passer des examens complémentaires pour évaluer la durée de son indisponibilité. Une blessure qui tombe très mal pour les Féminines du PSG. Jeudi soir (21 heures), elles reçoivent – au Parc des Princes – l’AS Roma pour le compte de la troisième journée de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Après deux défaites en deux rencontres, les Parisiennes se doivent de l’emporter si elles veulent conserver une chance de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. L’absence de Marie-Antoinette Katoto serait préjudiciable.