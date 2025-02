Marie-Antoinette Katoto offre la victoire à la France

Hier soir, l’équipe de France féminine défiait la Norvège en Ligue des nations. Les Fançaises se sont imposées grâce à un but de l’attaquante du PSG, Marie-Antoinette Katoto.

Si la trêve internationale chez les hommes aura lieu à la mi-mars, celle chez les femmes bat actuellement son plein. Une dizaine de joueuses du PSG sont concernées par cette dernière. Hier soir, l’équipe de France faisait son entrée en lice dans la phase de poules de la Ligue des nations contre la Norvège. En première période, les Françaises ont eu du mal à se montrer dangereuses face à une équipe norvégienne qui défendait bien. Elles ont aussi subi plusieurs occasions, étant notamment sauvées une fois par la barre transversale.

A voir aussi : Féminines – Katoto ne veut pas prolonger au PSG

Quatre joueuses du PSG titulaires

En seconde période, cela a été un peu mieux pour la France, qui s’est procurée plusieurs belles occasions. Sur le banc au coup d’envoi, Marie-Antoinette Katoto est entrée en jeu à 59e minute. Et c’est la meilleure buteuse de l’histoire du PSG qui va débloquer la situation. Sur un corner de Selma Bacha, l’attaquante reçoit le ballon après une déviation d’une joueuse norvégienne et propulse le ballon au fond des filets de la poitrine (1-0, 73e). Avec ce succès (1-0), les Françaises débutent de la meilleure des manières la Ligue des nations. Prochain match pour les Bleues, la réception de l’Islande, toujours en Ligue des nations. Lors de ce match contre la Norvège, quatre joueuses du PSG étaient titulaires, Elisa De Almeida, Griedge Mbock, Grace Geyoro et Sakina Karchaoui. Thiniba Samoura est, elle, restée sur le banc.