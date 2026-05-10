Marin
Image : psg.fr

Marin : « Il faut gagner tous les autres matchs et les choses vont arriver »

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum10 mai 2026

Ce dimanche soir, le PSG pouvait valider quasiment son titre de champion de France. Les Parisiens ne se sont pas manqués face au Stade Brestois (1-0).

Pour sa dernière de la saison au Parc des Princes, le PSG recevait le Stade Brestois, dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Une rencontre avec un enjeu majeur : s’imposer pour quasiment assurer son titre de champion de France. Dans un match cadenassé, les Parisiens sont parvenus à trouver la faille grâce à une réalisation de Désiré Doué (1-0). Un succès qui permet donc aux Rouge & Bleu de compter six points d’avance sur le RC Lens à deux matchs de la fin, et avec une différence de buts de +15. Il faudrait un véritable cataclysme pour ne pas voir l’équipe de Luis Enrique être officiellement sacrée.

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« L’ambiance au Parc est incroyable »

Titulaire pour la deuxième fois d’affilée en Ligue 1, le gardien Renato Marin s’est exprimé sur sa performance et les prochains matchs du PSG, au micro de Ligue 1+ : « Merci beaucoup, je suis très content. L’ambiance au Parc est incroyable. Il y a beaucoup d’émotion, les supporters sont vraiment incroyables. Être gardien, ce n’est pas un poste facile, tu dois attendre pour faire un bon match. J’ai fait deux, trois arrêts. Mes forces ? Je suis un peu agressif comme le montrent mes arrêts. J’aime sortir sur l’attaquant pour ne pas lui offrir d’espaces. Non, je n’ai pas peur. Si tu n’es pas fou, tu n’es pas gardien (rires). Le match face à Lens ? Je pense que c’est une autre finale. Il faut gagner tous les autres matchs et les choses vont arriver. »

Youtube : Canal Supporters Paris

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