Mario Yepes revient sur ses souvenirs au PSG

Ancien joueur du PSG de 2004 à 2008, Mario Yepes a accordé un entretien à nos confrères de PSG TV. Celui qui a disputé 143 rencontres en Rouge & Bleu s’est remémoré ses souvenirs avec le club de la capitale, notamment en évoquant l’amour des supporters parisiens.

Pour le podcast « Histoires de Parisiens » sur le site officiel du Paris Saint-Germain, Mario Yepes s’est prêté au jeu en répondant aux questions de nos confrères du média officiel Rouge & Bleu. Le Colombien d’aujourd’hui 47 ans a évoqué les ambiances de stades qu’il a connu, ou encore les souvenirs de l’amour qu’il a reçu des supporters du PSG durant ses quatre saisons sous les cieux parisiens entre 2004 et 2008 : « Pendant mes quatre ans à Paris, ils m’ont fait me sentir comme à la maison ! Dès le début, même s’il était un peu difficile pour toute l’équipe. Et quand ça a commencé à aller mieux, je ressentais toujours leur soutien. Je les remerciais toujours car ils étaient toujours derrière moi, pendant ces quatre années« . Après son aventure parisienne, Mario Yepes a filé du côté de l’Italie notamment du Chievo Vérone puis de l’AC Milan. L’occasion pour le défenseur central de connaître de grandes ambiances entre le Parc des Princes et le San Siro, où se rendront les hommes de Luis Enrique le 7 novembre prochain en Ligue des Champions : « Lors de ma première saison à Paris, je me souviens notamment du classique au Parc des Princes. C’était vraiment une expérience incroyable. On gagne ce match dans une ambiance magnifique. C’était quelque chose ! Pour n’importe quel joueur, vivre ça est quelque chose d’émouvant« , a déclaré Mario Yepes au sujet des ambiances auxquelles il a fait face durant sa carrière.

Image : psg.fr

La Ligue des Champions, Mario Yepes l’a lui aussi connu en Rouge & Bleu lors de sa première saison au Paris Saint-Germain : « Oui, j’ai eu cette possibilité de jouer l’Europe avec le Paris Saint-Germain dès ma première saison, lors des premiers mois de compétition. On avait la possibilité de se qualifier parce qu’on a gagné contre Porto au Parc et fait match nul là-bas, ainsi qu’à Chelsea. On a perdu contre le CSKA Moscou le match qui pouvait nous permettre de passer. Chelsea et Porto se sont finalement qualifiés. J’aimais les matches spéciaux. Les quarts de finale, les demies, les finales… quand tout se joue sur un match ! On a laissé échapper la qualification à la maison. C’était vraiment dommage« .