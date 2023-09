Hier soir, le PSG a surclassé Marseille dans le cadre du premier Classico de la saison (4-0). Achraf Hakimi a ouvert le score d’un magnifique coup franc. Une spécialité pour les Parisiens contre l’OM.

En clôture de la sixième journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – Marseille pour le compte du premier Classico de la saison. Totalement dominateur, les Parisiens ont marqué quatre fois. Le premier but de la rencontre a été marqué par Achraf Hakimi sur un magnifique coup franc. Une spécialité pour les joueurs du PSG contre Marseille en Ligue 1. L’international marocain est devenu le cinquième parisien à marquer sur coup franc direct lors d’un Classico en championnat depuis qu’Opta analyse la compétition après Jérôme Rothen (26 octobre 2008), Zlatan Ibrahimovic (7 octobre 2012), Edinson Cavani (22 octobre 2017) et Angel Di Maria (17 mars 2019). Avec ce somptueux coup-franc, il atteint la barre des 12 buts sous le maillot du PSG depuis son arrivée en 2021.

Également spécialiste des clean-sheet dans les Classicos

Auteur de ses deux premiers buts sous le maillot du PSG contre Marseille hier soir, Gonçalo Ramos est devenu le premier joueur des Rouge & Bleu à s’offrir un doublé en sortie de banc lors d’une rencontre de Ligue 1 depuis Kylian Mbappé le 24 octobre 2020 contre Dijon. Contre l’OM, les Rouge & Bleu ont réalisé un nouveau clean-sheet. Lors des 11 derniers Classisos en championnat, le PSG a réussi à s’offrir huit clean-sheets, dont les trois derniers en date. Sur ces onze rencontres, le club de la capitale n’a encaissé que trois buts. Le 4-0 d’hier soir a co-réalisé sa plus large victoire contre Marseille au Parc des Princes toutes compétitions confondues. C’est la troisième fois que les Parisiens l’emportent par quatre buts d’écart face à Marseille, après le 5-1 infligé le 8 janvier 1978 en championnat et plus récemment la victoire 4-0 en Ligue 1 le 27 octobre 2019. « Les deux plus lourdes défaites subit par les Marseillais en championnat depuis 2019 auront donc été à l’occasion du Classique disputé face aux Rouge et Bleu« , conclut le PSG sur son site internet.