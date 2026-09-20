Marqui recordman, série de buts… les chiffres clés avant OM – PSG

En conclusion de la 5e journée de Ligue 1, le PSG se rend à Marseille pour défier l’OM ce soir. Voici quelques chiffres liées au passif entre les deux rivaux.

Sur le papier, l’Olympique de Marseille est en très mauvaise posture avant d’accueillir le Paris Saint-Germain ce dimanche soir (20h45, Ligue 1+). Les joueurs de Bruno Genesio restent sur quatre défaites de rang, trois consécutives en championnat. Et forcément, face aux Rouge et Bleu, on se dit que la tâche sera compliquée. D’ailleurs, cela se retrouve dans les statistiques concernant le passif entre les deux équipes partagées par Michel Kollar sur le site officiel parisien.

L’OM, un adversaire qui réussit plutôt bien au PSG et à Marquinhos

À lire aussi : OM / PSG – Les compositions probables selon la presse

Déjà, l’OM est, après l’OL (180 buts) et Saint-Etienne (175 buts), l’adversaire devant lequel le PSG est le plus prolifique avec 171 réalisations au compteur. D’ailleurs, cela fait 24 matchs consécutifs en Ligue 1 que les Parisiens marquent à minima un but. Marquinhos est, lui, le joueur ayant joué le plus de matchs contre les Phocéens avec 25 apparitions. Et le capitaine brésilien n’a pas beaucoup perdu avec 20 victoires, deux nuls et seulement trois revers.

Plus globalement, ce sera la 113e fois que le PSG affronte l’OM dans une rencontre officielle. Et le bilan est largement à l’avantage de Paris avec 53 victoires, 24 nuls et 35 défaites.

