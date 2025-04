Marquinhos après le titre de champion : « Ça fait plaisir, c’est un travail de toute une saison »

Grâce à sa courte mais précieuse victoire face à l’Angers SCO (1-0), le PSG s’est adjugé officiellement le titre de champion de France.

C’est désormais officiel, le PSG est sacré champion de France pour la 13e fois de son histoire, le 11e depuis l’arrivée de QSI. Grâce à son succès sur la plus petite des marges face à l’Angers SCO (1-0), les joueurs de Luis Enrique remplissent un nouvel objectif dans cette saison 2024-2025 haletante. Après la rencontre, le capitaine Marquinhos est revenu sur la performance parisienne au micro de beIN SPORTS.

Son 10e titre de champion avec le PSG, un record en France

« C’est fou, je suis très heureux. Rester beaucoup de temps comme ça dans une équipe de haut niveau, c’est vraiment un challenge et quelque chose d’exceptionnel pour moi, il y a les titres qui viennent avec. Ça va rester dans l’histoire. De plus en plus, on a l’ambition de tout gagner et le championnat de France en fait partie parce que ça fait trop plaisir de le gagner. Quand on ne le gagne pas, ça fait mal, alors il faut le prendre. Ça fait plaisir, c’est un travail de toute une saison. La régularité, il faut l’avoir et l’équipe mérite cela. »

Qu’a-t-elle de particulier cette équipe ?

« C’est l’ADN de tout donner sur le terrain, de toujours avoir une philosophie agressive, de mouiller le maillot à chaque match peu importe la difficulté et l’adversaire, à l’extérieur ou à domicile, en Champions League, en championnat ou en Coupe de France. C’est ça que les supporters veulent. Depuis tout petit, j’ai joué dans des équipes qui ont cette ADN-là avec le Corinthians et l’AS Roma. Au PSG, ce n’est pas différent. Ça fait plaisir que les supporters soient contents. »

Son absence pour suspension face à Aston Villa mercredi prochain

« Je ne suis pas là mais je suis là. Toute la semaine on est là, on va bien se préparer. C’est la meilleure des manières pour arriver à cette échéance face à cette grande équipe d’Aston Villa. C’est une fin de saison très excitante avec des belles choses à aller chercher et à aller jouer. Nous, on va rester dans notre philosophie et notre mentalité de jeu. Le coach est très fort sur ça et nous pousse à chaque fois. Il est toujours derrière nous pour montrer les choses à améliorer. On va faire ça pendant ces quelques jours-là. »