Marquinhos après LOSC / PSG : « Pour nous, c’était un bon test »

En clôture de la troisième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Lille. Les Parisiens ont réussi à s’imposer, même s’ils se sont fait peur en fin de match. Le début de saison est parfait pour le PSG avec trois victoires en trois matches.

Avant la trêve internationale, le PSG jouait son premier gros choc de la saison avec le déplacement à Lille. Dans un match qu’ils ont maîtrisé, les Parisiens ont réussi à mener 2-0 grâce à des buts de Vitinha et Bradley Barcola. Ils se sont fait peur dans les dernières minutes du match avant que Randal Kolo Muani ne scelle la rencontre (1-3). Au micro de DAZN, Marquinhos est revenu sur ce succès important pour les Parisiens.

« Je pense que l’équipe n’est pas encore prête physiquement »

« On est fier. Je pense que c’était un match, comme on l’avait dit dans le vestiaire, très important. C’était une confrontation directe du haut du tableau. C’était très important de gagner, même si le public pousse beaucoup leur équipe. Même à 2-0, ils ont continué à pousser, à aller vers l’avant et ils n’ont rien lâché. Je pense que pour nous, c’était un bon test, un match entre deux équipes qui jouent l’Europe. Pour nous, c’était un bon test. Les gens ne se rendent pas compte que c’est important de remporter des matches comme cela. C’est ma douzième saison ici et je sais que les points que l’on va chercher à l’extérieur chez des équipes qui jouent le haut du tableau, ce sont les points qui font la différence et qui font gagner des championnats. Je pense que l’équipe n’est pas encore prête physiquement. Il y a des choses à améliorer, des nouveaux joueurs qui doivent s’adapter. »