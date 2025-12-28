Marquinhos : « Ça a vraiment été une année extraordinaire pour le PSG »

Auteur d’une année 2025 historique, le PSG a reçu le Trophée RTL Sport 2025. Marquinhos s’est confié à la radio après avoir reçu ce trophée qui récompense un accomplissement incroyable.

Présent au PSG depuis le mercato estival 2013, Marquinhos a tout connu sous le maillot des Rouge & Bleu. Le 31 mai dernier, il est devenu le premier capitaine de l’histoire du PSG à soulever la Ligue des champions après une masterclass en finale contre l’Inter Milan (5-0). Lors de cette année 2025 historique, le PSG a ajouté cinq autres titres (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions, Supercoupe d’Europe, Coupe Intercontinentale). Des performances qui ont permis au PSG de remporter le Trophée RTL Sport 2025. Après cette nouvelle récompense, Marquinhos s’est confié à la radio.

Une saison riche en trophée, encore de la place dans la vitrine du PSG ?

« Toujours, toujours. Le club a toujours faim. Je pense que nous, les joueurs, aussi. Ça fait plaisir de voir toutes ces récompenses. Ça a vraiment été une année extraordinaire pour le club et pour nous sur un point de vue personnel. On est tous heureux. On a reçu plein de trophées. On se bat pour ça, tous les jours venir à l’entraînement, tous les efforts que l’on a fait quand on était petit. Ce sont des rêves, des objectifs. Quand les récompenses arrivent, ça fait vraiment plaisir. Le collectif d’abord et après il y a les récompenses individuelles qui sont arrivées. »

Avant de remporter la Ligue des champions, peur de ne jamais pouvoir la gagner ?

« Oui, je pense que l’on a vu la difficulté que c’était de remporter cette compétition. C’est pour cela qu’on la savoure encore aujourd’hui, quelques mois après. Le chemin, il était vraiment long. Moi, je fais partie de ce chemin-là. C’était des objectifs mais pas une obsession. Je pense que le club a travaillé dur sans mettre de pression en plus sur les joueurs. Le chemin que l’on a parcouru, ça nous a fait accomplir cet objectif-là, ça nous a montré ce qu’il fallait changer, les erreurs que l’on a faites, les choses que l’on a bien faites. Avec ce parcours, cela nous a montré que l’on pouvait aller chercher ce trophée. »

Le déclic pour croire au titre a eu lieu lors du mois de janvier ?

« Oui, le foot est comme ça. Il n’y a pas de formule magique où tu dis « fais ça et tu vas être champion, fais ci et tu vas marquer des buts. » C’est vraiment un sport extraordinaire pour ça. Je pense qu’il y a eu ce moment-là de la saison où tout a basculé. En début de saison, on faisait des belles performances mais on avait pas les résultats, on n’arrivait pas à marquer. On prenait des buts en fin de match qui nous ont couté des points importants. Tout a basculé lors des moments où les résultats étaient bons, où l’on arrivait à marquer des buts, à gagner des matches importants contre des équipes importantes. Cela nous a donné de la confiance, que l’on pouvait se battre avec les plus grands. Je pense que c’est ça qui nous a donné la confiance pour aller chercher ce titre, dans les matches contre City, Liverpool. Ça a montré la confiance pour montrer que le chemin il était là. »

La défaite à Aston Villa ?

« On a pas eu de doute mais ça nous a avertis pour la suite. Ça nous a montré qu’il ne fallait pas baisser les bras pendant cette compétition parce que tout peut arriver, tout peut basculer très vite. On a fait des matches incroyables contre Aston Villa. Après une deuxième mi-temps très mauvaise là-bas, tout a basculé pendant quelques minutes. Cela nous a montré qu’il fallait garder la concentration sur nos objectifs, qu’il ne fallait pas rigoler sur le terrain. On avait des objectifs à aller chercher. On ne pouvait pas baisser les bras. »

La finale de la Ligue des champions

« Tout le parcours que l’on fait a montré qu’il fallait garder la concentration jusqu’à la fin du match. C’est pour ça que j’essaye de garder ma concentration jusqu’à la 88e. C’est là que j’ai entendu nos supporters chanter « On est champions ». C’était difficile de garder la confrontation après ça. Mais notre équipe a tellement bien préparé cette finale, l’équipe de L’Inter aussi, ils ont essayé de faire de leur mieux. Mais le foot c’est comme ça, ce sont des détails, des choses qui basculent très vite. Ça a tourné pour nous. Peut-être que la première finale que l’on a fait contre le Bayern, ça a tourné pour eux. Cette fois, ça a tourné pour nous. C’est complètement mérité. On a fait un super match, un super début de match. Le plan que le coach nous a proposé, ça a super bien marché. Tout ce que l’on a travaillé, ça a très bien marché dans ce match et cela a tourné pour nous. »

Le PSG vu différemment depuis cette Ligue des champions ?

« Oui, je pense qu’il y a tout de suite du respect. Mais comme on sait, dans le foot, tout peut aller très vite. Je pense qu’il y a eu des équipes qui ont été beaucoup championnes et qui maintenant sont plus en difficulté. C’est pour cela qu’il faut toujours garder l’exigence avec nous-même, même si on a été champion. Là, on est dans une nouvelle année, il faut continuer à travailler, continuer à faire notre maximum parce que maintenant, les équipes contre nous, ils vont vouloir gagner parce que l’on est les derniers champions. Ils ont cette motivation en plus. C’est à nous de continuer. C’est très dur à gagner, comme le coach l’a expliqué, mais de continuer à gagner c’est encore plus difficile. Et c’est ça qui fait encore plus entrer dans l’histoire. C’est notre objectif, de continuer à être là-haut, de se battre avec les grands et se battre pour les titres. »

Luis Enrique

« Je pense qu’il a su travailler dans tous les domaines. Le foot, ce n’est pas que le terrain. Le foot de haut niveau, c’est aussi mental, c’est aussi une exigence. C’est aussi le travail que tu fais en dehors, la récupération, bien manger, des exigences d’un athlète de haut niveau. Il nous a préparés pour tous les moments de la saison, tous les moments de matches. Il a su très bien préparer son équipe pour tout ce qui pouvait se passer dans un match. Il parle beaucoup de mental, de motivation. Il sait comment parler aux joueurs. Ils ne traitent pas les joueurs différemment, que ce soit un joueur expérimenté ou un jeune, si tu es performant, tu vas jouer. C’est sa philosophie de vie, de coach. C’est ça qui est le plus marquant chez lui pour moi. »

Plus fort mentalement

« L’expérience, elle est importante dans notre vie. Ce n’est pas tout, mais elle est importante. Avoir gagné et être passé par cette étape montre que tout ce qui faisait que tu avais des doutes avant, ce n’est pas que c’était un échec, que ça ne marchait pas parce qu’on ne gagnait pas. On a gagné, on a changé des choses, mais on a pas tout changé dans notre vie, notre talent, notre manière de travailler, notre manière d’être exigeant avec nous-mêmes. Ça m’a rassuré. Des fois, tu travailles et tu n’arrives pas à gagner et tu as toujours ce doute sur comment faire pour gagner. Une fois que tu as gagné, ça te rassure sur tout ce que tu as fait mais, si tu n’avais pas gagné, ce n’était pas un échec ou un mauvais chemin. Ça t’aide mentalement à te préparer pour la suite. »

Ousmane Dembélé

« Nous, on connaissait tous son niveau, à l’entraînement, en match. On savait qu’il avait un talent extraordinaire. Pour nous, ça a tourné super bien. Même le coach disait en interview : « Qu’est-ce qu’avait mangé Ousmane à Noël ? » De janvier jusqu’à la finale, il a fait un parcours incroyable. Ça nous a ramenés où on a été. C’est très important d’avoir dans une équipe un joueur de ce calibre-là, qui marque des buts, qui a son influence sur le terrain. »