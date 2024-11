Le PSG a connu une défaite traumatisante ce mercredi soir face à l’Atlético au Parc des Princes (1-2). De quoi donner un coup au moral aux Rouge & Bleu.

Le PSG a été puni de son inefficacité. Dominateur, les Parisiens ont été crucifiés sur le gong par un but d’Angel Correa dans les ultimes secondes (1-2). Un revers douloureux qui place le PSG à la 25e place du classement général après 4 journées. Très marqué par cette défaite, le capitaine parisien, Marquinhos, est revenu sur cette désillusion au micro de Canal Plus.

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?

« On avait la confiance, on avait l’espoir. On a laissé des points passés contre le PSV (1-1) et on savait que la victoire était importante aujourd’hui. On a essayé. C’est bien beau, on joue bien, on arrive à se créer des occasions, on progresse dans les choses mais on n’arrive pas à progresser dans l’efficacité. Ça c’est les grands matchs. Parfois, il y a des matches où on fait des erreurs et on n’est pas pénalisés, surtout en Ligue 1. Là, on voit des grands joueurs de l’autre côté. Dans les grands matches comme cela, si on fait des erreurs comme aujourd’hui on se fait pénaliser derrière. C’est ça qui nous fait mal. La stratégie de l’Atlético était évidente. Ils ont beaucoup d’expérience dans ce genre de matches. Nous, on a mis en place une stratégie qui n’a pas marché. »

Le PSG a-t-il les grands joueurs pour faire basculer les matches ?

« Il nous faut vraiment plus de tranquillité devant le but. On a vu Warren (Zaïre-Emery), il l’a fait et a réussi à marquer. On arrive à se créer beaucoup d’occasions, on a le contrôle du match avec beaucoup de tentatives de but. On arrive à jouer dans leur camp, mais dans les dernières passes et la finition… Sur le deuxième but, on a un corner pour nous. On est tous vers l’avant et on fait des erreurs qu’on paye derrière. On n’est pas bien placés, ils arrivent à contrer. Il y a des choses qu’on doit beaucoup améliorer et on l’a dit dans le vestiaire. On n’a plus le droit à l’erreur. On aura des grands matches et il va falloir prendre des points importants pour se qualifier. »

Est-il inquiet ?

« On a fait quatre points en quatre matchs, dont trois à la maison. On va devoir prendre des points difficile à l’extérieur. On est le PSG, si on doit chercher des points, on va y aller. Il ne faut pas jeter tout en l’air parce qu’on a perdu. Il nous reste encore des matches à disputer. C’est dans les derniers détails qu’on se fait pénaliser. Si on veut grandir dans cette compétition difficile, on n’a pas le droit de se manquer sur les petits détails. »