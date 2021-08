Marquinhos : « C’est important d’avoir un effectif efficace et avec de la qualité »

Le PSG a poursuivi son bon début de saison en Ligue 1. Victorieux du Stade de Reims (2-0), en clôture de la 4ème journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu enchaînent une quatrième victoire en championnat et récupèrent leur première place. De plus, Mauricio Pochettino a pu compter sur les retours de certains joueurs dont Marquinhos. Après le succès au Stade Auguste Delaune, le capitaine parisien est revenu sur la prestation parisienne et l’avenir de Kylian Mbappé, dans des propos accordés à Prime Video.

Une belle soirée pour le PSG

Marquinhos : « C’est parfait. Ce sont des points importants qui nous avaient manqué en fin de saison dernière. Même si c’est le début de saison pour plein de joueurs dont moi, c’est important de travailler les automatismes et de prendre de plus en plus en organisation pour qu’on puisse s’améliorer. Aujourd’hui, Kylian a montré qu’il était fort mentalement et ça fait plaisir pour nous. C’est encore un match qu’il nous aide à gagner puis il y a Messi qui rentre et Ney’ qui fait son premier match aussi. C’est très important que tout le monde soit bien pour la saison. »

Le premier clean-sheet de la saison

Marquinhos : « Ça aide beaucoup quand toute l’équipe fait le travail. Derrière, le ballon arrive plus tranquillement pour nous. Pour une défense, on rentre toujours dans le match avec l’intention de ne pas prendre de but, c’est très important et ça donne de la confiance pour l’équipe aussi. Aujourd’hui, on a réussi à être très costaud derrière et c’est l’objectif pour un défenseur. »

Son ressenti sur Kylian Mbappé

Marquinhos : « Comment on peut savoir. On essaye même pas de lui demander. Lui, il a ses objectifs. Si on pense pour nous, on veut vraiment qu’il reste. Il a montré aujourd’hui comment il est important pour nous. Il a toujours montré avec sa personnalité et ses qualités. C’est sûr que s’il reste, il va beaucoup nous aider cette saison. Après on le laisse lui et les dirigeants pour qu’ils puissent résoudre cette question de la meilleure manière possible. Pour nous, on veut qu’il reste. »

Faire une saison avec le trio Messi-Mbappé-Neymar

Marquinhos : « Oui c’est vrai c’est une attaque magique. Mais il ne faut pas oublier que Di Maria est important et Draxler aussi quand il rentre. C’est important d’avoir un effectif efficace et avec de la qualité. La saison est longue et on a vu la saison dernière que si on veut aller chercher nos objectifs, il nous faut des joueurs avec de la qualité. On a vraiment un bon effectif, il faut juste travailler les automatismes et avec l’organisation de la saison on va s’améliorer de plus en plus. »