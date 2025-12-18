Marquinhos : « Cette performance montre l’ambition de Paris, la philosophie que nous avons aujourd’hui »

Le PSG a réalisé un sextuplé historique en venant à bout de Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale. Une performance saluée par le capitaine Marquinhos.

Le PSG a terminé son année 2025 de la meilleure des manières. Grâce à un Matvey Safonov héroïque, le club de la capitale s’est imposé en finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo (1-1, 2-1 t.a.b) et réalise un sextuplé historique. Après la rencontre, le capitaine parisien, Marquinhos, a salué la performance de son équipe, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Est-ce la plus belle année de sa carrière ?

« C’est la plus belle année du club, d’abord ! On a presque tout gagné, il nous manque seulement le Mondial des clubs. Cette performance montre l’ambition de Paris, la philosophie que nous avons aujourd’hui. C’est un club qui a beaucoup investi pour en arriver là. Cela fait plaisir de pouvoir encore faire partie de ce club et de ce groupe. Il faut continuer, avoir toujours faim et encore travailler pour accomplir encore plus de choses. »

La performance de Safonov

« C’est très important dans ce genre de moments d’avoir un gardien comme ça, qui peut nous rassurer. Il faut féliciter le travail de tout le staff qui l’a bien préparé et qui l’a aidé. Après, il a ses qualités : savoir partir au bon moment, dans le bon timing, car il y avait des joueurs de qualité en face qui tirent très bien normalement. Mais encore une fois, dans ce moment, il nous faut vraiment un gardien qui nous rassure. »

Gagner sans faire un grand match, est-ce la marque des grandes équipes

« C’est vrai, on n’a pas fait notre meilleur match mais on a fait un bon match, quand même. De l’autre côté, il y avait une équipe qui nous a mis en difficulté pendant certains moments. Ils ont exploité des choses qu’ils ont travaillées. Cela s’est vu qu’ils avaient travaillé sur nos points faibles (…) On a eu plus d’occasions, on a eu davantage le ballon et on a fait le match qu’il fallait. Une finale se joue sur des détails et ce match s’est décidé aux tirs au but… »