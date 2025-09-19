Marquinhos confirmé dans son rôle de capitaine du PSG

Comme chaque saison depuis l’arrivée de Luis Enrique au PSG, les joueurs votent pour élire leur capitaine. Sans surprise, Marquinhos a été réélu dans ce rôle.

Depuis le départ de Thiago Silva durant l’été 2020, c’est Marquinhos qui est le capitaine du PSG. Certains ont contesté ce choix lorsque le défenseur central était moins performant sur le terrain, alors que ses coéquipiers lui ont toujours accordé leur confiance. Depuis que Luis Enrique est sur le banc du club de la capitale, les joueurs votent pour élire leur capitaine pour la saison. Pour cet exercice 2025-2026, sans surprise, c’est l’international brésilien qui a reçu les votes de ses coéquipiers, comme le rapportent RMC Sport et Le Parisien.

Dembélé parmi les vice-capitaines

Le quotidien francilien indique que le scrutin a été organisé mardi, à la veille de la réception de l’Atalanta Bergame pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Et sans surprise donc, Marquinhos a été désigné capitaine par ses coéquipiers. Il sera le porteur numéro 1 du brassard du PSG pour la sixième saison de suite. Les deux médias indiquent que l’international brésilien a terminé en tête des votes devant Achraf Hakimi, Vitinha et Ousmane Dembélé. La mentalité du numéro 5 du PSG rassemble tous les suffrages et fait de Marquinhos un capitaine exemplaire et légitime, autant par les actes que par les paroles – toujours précieuses – pour la 6e année de suite, conclut Le Parisien.









